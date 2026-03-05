От ИТН искат оставката на вътрешния министър Емил Дечев

В декларация от трибуната на парламента Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ обяви, че днес е трябвало да бъде изслушан вътрешният министър Емил Дечев по казуса „Петрохан“. След това той припомни, че когато е било съставено служебното правителство с премиер Андрей Гюров, от ИТН предупредили, че тъй като то е тясно партийно, ще се опита да „замете“ следите около шестте смъртни случая пред хижа „Петрохан“ и Околчица.

След това Тошко Йорданов разкритикува Дечев, че първата му работа била да извика ръководители на разследването по случая „Петрохан“ и да им поиска оставките, а след това се срещнал с шефа на криминалната полиция в ресторант, за да получи от него справка по случая. Припомняме, че миналата седмица по този повод имаше изслушване на министър Дечев в парламента и на него той подчерта, че единствено е искал оставките на главния секретар на МВР и на неговия заместник.

По-нататък в декларацията си Тошко Йорданов изброи кого точно Дечев е освободил. Миналата седмица уволнил старши комисар Пламен Томов – директор на ОДМВР в Монтана. По този повод Йорданов припомни, че именно от това ОДМВР един от вече починалите в случая „Петрохан“ е получил разрешително с 16 позиции за оръжия. Също миналата седмица Дечев отстранил и старши комисар Тихомир Ценов – директор на ОДМВР – София област, защото, по думите на Тошко Йорданов, именно той води разследването по убийствата в Петрохан.

Вчера Дечев отстранява и главен комисар Боян Радев – директор на ГДБОП, като по думите на Тошко Йорданов той го е направил, вероятно „за да не излезе истината за подаваните сигнали за „сектата“ в Петрохан през 2022 година – сигнали, смачкани и нестигнали до прокуратурата по време на „раздаващия оръжия“ Бойко Рашков„.

Вчера е бил отстранен и главен комисар Захари Васков – директор на Главна дирекция „Национална полиция“, който работи оперативно по случая „Петрохан“.

„Захари Васков е махнат точно преди активните действия на разследващите по темата за парите на петроханската „секта“ на Ивайло Калушев. Първите данни сочат наличието на сериозни финансови потоци, идващи от политици като столичния кмет Васил Терзиев – на ПП-ДБ и предприемачи като Саша Безуханова – основател на ДБ. И двамата са тясно свързани с коалицията ПП-ДБ. Прави ли ви впечатление, че откакто се появи Дечев, няма нито един брифинг по темата „Петрохан“, въпреки наличието на нови факти и обстоятелства, установени по случая?“ – попита Тошко Йорданов.

Той допусна, че вероятно кметът Васил Терзиев е спестил пълната истина пред медиите, като е заявил, че е дарил на Петрохан само 70 000-80 000 евро, тъй като по информация на депутата от ИТН към момента разследващите „аферата“, са установили поне три превода за над четвърт милион лева в личната сметка на Ивайло Иванов – Ивей, направени от кмета и бившата му съпруга.

„Днес Емил Дечев трябваше да отговаря на тези въпроси на ИТН, но избяга„, обяви Тошко Йорданов.

Накрая депутатът от ИТН завърши декларацията си с думите, че Емил Дечев е вреден за българското общество, за МВР и за демокрацията и че президентът Илияна Йотова трябва да поиска оставката както на Емил Дечев, така и на Иван Христанов, за когото от ИТН имаха вчера специална декларация.

Тъй като използва обидни думи, председателят на парламента Рая Назарян обърна внимание на Тошко Йорданов да се въздържа от подобна лексика. След това, в разрез с правилника на парламента, Явор Божанков от ПП-ДБ обяви, че декларацията на Тошко Йорданов звучи като на човек, който тази сутрин е разбрал, че според социологическите проучвания на предстоящите избори ще събере под 1% подкрепа.