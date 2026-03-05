Няма основания за сериозно поскъпване на горивата и тока, заяви Трайчо Трайков

Цените на бензина и дизела са се повишили с около три цента, което съответства на движението на котировките на суровия петрол на международните пазари. Това е нормално поскъпване, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира NOVA. По думите му, ако не се стигне до военна ескалация, няма причина за ново увеличение на цените на петрола, като е възможно дори те да се понижат.

Трайков посочи, че е разговарял с особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов, който го е уверил, че до края на април има договорени количества на цени, съответстващи на периода на доставката. Министърът подчерта още, че петролни горива не се доставят от едно място, а контролът върху цените се осъществява основно от Комисията за защита на конкуренцията.

За природния газ Трайков обясни, че доставките идват по две основни линии – от Азербайджан и чрез втечнен природен газ през терминалите в Александруполис. Част от газа вече е доставен на цени отпреди кризата, поради което при следващото заявление на „Булгаргаз“ към Комисията за енергийно и водно регулиране се очаква сравнително спокойна цена.

Енергийният министър каза, че не очаква скок и в цената на електроенергията, тъй като действат механизми за регулиране на пазара. Той отбеляза, че по-високите сметки за ток през зимата се дължат основно на по-ниските температури и по-голямото потребление. Във всяко електроразпределително дружество са постъпили между 5000 и 7000 сигнала, като при проверките са установени единични случаи на основателни жалби, свързани най-вече с повреди в устройствата за отчитане на дневна и нощна енергия.

Трайков коментира и ремонта на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, като уточни, че предстои той да бъде включен отново в експлоатация. Ако проблемите продължат, ще бъдат потърсени отговорности и са възможни оставки на отговорните лица. Забавянията са свързани и с доставките на компоненти в условията на санкционен режим, като загубите от спирането на блока през декември са достигнали около 9 милиона евро.