РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Няма основания за сериозно поскъпване на горивата и тока, заяви Трайчо Трайков

Трайчо Трайков

Цените на бензина и дизела са се повишили с около три цента, което съответства на движението на котировките на суровия петрол на международните пазари. Това е нормално поскъпване, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира NOVA. По думите му, ако не се стигне до военна ескалация, няма причина за ново увеличение на цените на петрола, като е възможно дори те да се понижат.

Трайков посочи, че е разговарял с особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов, който го е уверил, че до края на април има договорени количества на цени, съответстващи на периода на доставката. Министърът подчерта още, че петролни горива не се доставят от едно място, а контролът върху цените се осъществява основно от Комисията за защита на конкуренцията.

За природния газ Трайков обясни, че доставките идват по две основни линии – от Азербайджан и чрез втечнен природен газ през терминалите в Александруполис. Част от газа вече е доставен на цени отпреди кризата, поради което при следващото заявление на „Булгаргаз“ към Комисията за енергийно и водно регулиране се очаква сравнително спокойна цена.

Енергийният министър каза, че не очаква скок и в цената на електроенергията, тъй като действат механизми за регулиране на пазара. Той отбеляза, че по-високите сметки за ток през зимата се дължат основно на по-ниските температури и по-голямото потребление. Във всяко електроразпределително дружество са постъпили между 5000 и 7000 сигнала, като при проверките са установени единични случаи на основателни жалби, свързани най-вече с повреди в устройствата за отчитане на дневна и нощна енергия.

Трайков коментира и ремонта на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, като уточни, че предстои той да бъде включен отново в експлоатация. Ако проблемите продължат, ще бъдат потърсени отговорности и са възможни оставки на отговорните лица. Забавянията са свързани и с доставките на компоненти в условията на санкционен режим, като загубите от спирането на блока през декември са достигнали около 9 милиона евро.

Заради подмяна на мембранни устройства спряха шести блок на АЕЦ „Козлодуй“
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.