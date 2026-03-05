Бюджетната комисия ще разгледа проектозакона за удължителния бюджет

Бюджетната комисия в парламента ще разгледа на първо четене така наречения удължителен закон за държавния бюджет. Става въпрос за законопроекта за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. Настоящият е валиден до 31 март, а сега ще трябва да се приемат нови текстове, които да са в сила до приемането на редовната финансова рамка.

Сега служебният кабинет предлага да се заложат по-гъвкави възможности за разходи на общините и искане на пари по механизма SAFE, както и увеличаване на лимита на програмата за емитиране на дълг на международните пазар в същия размер, представен от редовния кабинет. По отношение на първата идея – общините ще могат да правят разходи не само до нивата от миналата година по същото време, а ако имат допълнително събрани местни данъци и такси, ще имат възможност и сега да ползват този ресурс.

Кабинетът „Андрей Гюров“ планира запазване на 5-процентния ръст на заплатите в публичния сектор.

Финансовият министър Георги Клисурски се надява и парламентът да разреши на кабинета да сключи споразумение за отбранителни проекти, с които в България да влязат средства в размер на над 3 милиарда евро.