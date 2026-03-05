Пекин е наредил на водещите местни рафинерии да спрат износа на дизел и бензин

Пекин е наредил на най-големите китайски петролни рафинерии да спрат износа на дизел и бензин, тъй като ескалиращият конфликт в Персийския залив нарушава доставките на черно злато от един от най-големите региони производители в света. Длъжностни лица от Националната комисия за развитие и реформи (NDRC) – водещият икономически плановик на страната, са се срещнали с ръководители на едрите петролни преработватели и устно са призовали за временно спиране на експорта на рафинирани продукти, което влиза в сила незабавно, твърдят запознати с въпроса лица.

От рафинериите е било поискано също да спрат да подписват нови договори и да преговарят за анулирането на вече договорени доставки, допълват източниците. Изключения са направени за горивата за самолети и кораби, съхранявани в митнически складове, както и за доставките за Хонконг и Макао.

PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group и частната рафинерия Zhejiang Petrochemical редовно получават квоти за износ на гориво от правителството. Китай управлява износа си на рафинирани горива чрез квотна система, за да балансира основните показатели за търсене и предлагане на местния пазар, като първата партида от квотните емисии за 2026 г. почти не се е променила спрямо 2025-а – 19 милиона тона.

Китай има огромен сектор за преработка на суров петрол, но голяма част от производството му е насочено към задоволяване на вътрешното потребление. Ограниченията показват усилията в целия зависим от вноса регион да се даде приоритет на вътрешните нужди, защото кризата в Близкия изток се задълбочава. Тъй като на практика няма черно злато или горива, излизащи от Персийския залив, откакто Вашингтон и Тел Авив започнаха да бомбардират Иран през уикенда, рафинериите от Япония до Индонезия и Индия започнаха да намаляват нивата на производство и да спират износа.

По-ниският експорт от Китай – един от най-големите износители на гориво в Азия, вероятно ще изостри ситуацията с ограничените доставки, което ще качи още повече маржовете на рафиниране. Надценките за преработка на дизелово гориво са достигнали най-високите си равнища за последните три години от близо 49 долара за барел на 5 март, по данни на Лондонската фондова борса LSEG, а на реактивно гориво – над 55 долара за барел.

Тъй като по-голямата част от мартенската експортна програма е фиксирана и е трудно да се изтеглят товари, се очаква новото правителствено съобщение да намали износа от април нататък. За март се очаква износът на бензин, дизел и реактивно гориво да остане стабилен – около 3.8 милиона метрични тона обща, според предишните оценки на компаниите.

Данните за проследяване на кораби на LSEG показват, че около 70 хил. тона реактивно гориво, 35 хил. тона дизел и 35 хил. тона бензин са били експортирани от началото на март.

Три регионални купувача на петролни деривати с китайски произход са споделили за агенция „Ройтерс“ на 5 март, че все още ще получават мартенските си доставки в съответствие с договорените графици за товарене. Но все пак, поне две китайски рафинерии – частната Zhejiang Petrochemical и Fujian, управлявана от Sinopec – са започнали да намаляват производството този месец и се очаква да ги последват и още заводи заради нарушените от конфликта в Близкия изток потоци на черно злато, довело до рязко повишение на цените.

В 11.25 ч. българско време на 5 март фючърсните контракти на петрола сорт „Брент“ за доставка през май се търгуваха за 81.89 щ. долара за барел. Американският лек суров петрол WTI за доставка през април се котираше за 75.62 долара за барел.