Проектът на Радев е с близо 13 процентни пункта преднина пред ГЕРБ, показва проучване на „Алфа Рисърч“

Нов политически проект, свързан с бившия президент Румен Радев, би получил най-голяма подкрепа, ако изборите се проведат днес. Това показва национално представително проучване на социологическата агенция „Алфа Рисърч“, проведено между 23 февруари и 2 март сред 1000 пълнолетни граждани чрез пряко интервю по домовете.

Радев събира 32,6% от гласовете на решилите за кого ще гласуват, следван от ГЕРБ с 19,7%. На трето място е коалицията ПП-ДБ с 12,6%, следвана от „ДПС – Ново начало“ с 9,6% и „Възраждане“ с 6,4%. Под 4-процентната бариера, но близо до нея, остават БСП с 3,6% и МЕЧ с 3,5%.

Проучването показва лек спад в избирателната мобилизация след пика, регистриран след декемврийските протести и обявеното намерение на Румен Радев да участва в изборите със собствен политически проект. В края на февруари около 3 млн. души заявяват категорична готовност да гласуват.

Изследването отчита и продължаваща криза на политическото лидерство, като доверието към партийните лидери остава концентрирано основно сред собствените им симпатизанти. Изключение е Румен Радев, който има одобрението на 37,1% от пълнолетните граждани срещу 35,2% неодобрение.

Проучването регистрира силен старт за президента Илияна Йотова в новата ѝ институционална роля – 49% одобрение срещу 25% неодобрение.

По темата за честността на изборите обществото остава разделено – 37% очакват предстоящият вот да бъде по-честен от предишните избори, докато 34% смятат, че ще бъде по-нечестен.

Въпросът за бъдещото управление също разделя обществото – 42% предпочитат еднопартийно правителство, а 40% подкрепят коалиционен кабинет.