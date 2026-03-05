Пентагонът иска евтини украински дронове-прехващачи за противодействие на Иран

Пентагонът и поне едно правителство от Персийския залив водят преговори за закупуване на произведени в Украйна прихващащи устройства, за да отблъскват атаки от ирански дронове, твърдят украински производители от бранша. Държавите от Залива използват скъпи ракети „Пейтриът“, за да се защитават от вълни от ирански дронове „Шахед“ откакто Съединените щати и Израел започнаха войната си. Но запасите им намаляват и те се обръщат към опита на Киев за по-евтина защита, вече изпитана срещу руските обстрели с дронове.

Украйна е пионер в използването на масово произведени устройства-прехващачи, струващи няколко хиляди долара, за унищожаване на руските версии на „Шахед“, изстрелвани на рояци срещу украински градове. Въпросните дронове струват едва 30 хил. долара, докато ракетите-прехващачи като PAC-3, използвани в системата „Пейтриът“, са над 13.5 милиона долара всяка.

Украинско служебно лице определило дискусиите с Пентагона като „чувствителна“ тема. „Очевидно е обаче, че има нарастващ интерес към украинските дронове-прехващачи, които могат да неутрализират „Шахед“ на много ниска цена.“ Местен представител на бранша пък заяви, че всякакви продажби на украински системи, дори тези, произведени извън страната, ще трябва да бъдат съгласувани с Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски каза на 3 март, че е бил в контакт с емира на Катар – шейх Тамим бин Хамад ал-Тани, и с президента на Обединените арабски емирства – Мохамед бин Зайед ал-Нахаян, за използването на украинска технология за борба с дронове.

„Експертизата на Украйна в противодействието на „Шахед“ в момента е най-модерната в света“, отбелязва Зеленски. „Всяко подобно сътрудничество, насочено към защита на нашите партньори, обаче може да продължи единствено без да се намаляват нашите собствени отбранителни способности.“

По оценка на експерти, Иран може да е складирал десетки хиляди дронове „Шахед“. Той е изстрелял стотици, откакто беше нападнат от Израел и Съединените щати, използвайки ги главно срещу държавите от Персийския залив, за да сее терор и да използва ракети земя-въздух и въздух-въздух на противниците. Тъй като са лесни за скриване и могат да бъдат изстреляни отвсякъде, безпилотните устройства са по-малко уязвими на американските и израелските тактики, които се основават на унищожаването на пускови установки и запаси от ракети на земята, преди те да бъдат използвани.

Киев премина към по-евтини оръжия като зенитни установки и камиони с картечници, за да свалят дронове, включително „Шахед“, които Москва използва срещу Украйна, откакто започна пълномащабното си нахлуване през 2022 година. От есента украинците използват също бързо летящи прехващачи, които могат да достигнат скорост от 250 км/ч, способни да уловят „Шахед“, чиято максимална скорост е 185 километра в час. Досега Киев не е успял да разработи ефективен прехващач за новите руски дронове местно производство „Геран-3“ с реактивен двигател, които летят с над 550 километра в час. Москва изстреля 54 хиляди от тях срещу Украйна миналата година, по данни на украинското министерство на отбраната.

Украинското правителство е обезпокоено за собствените си доставки на боеприпаси за дронове. Но залага, че ако страните от Близкия изток използват неговите прехващачи на дронове вместо ракетите PAC-3 за „Пейтриът“, ще останат повече глобални доставки на PAC-3 за Украйна, която се нуждае от тях за защита срещу усъвършенствани крилати и балистични ракети.

Украинските дронове прехващачи включват Merops – дрон с фиксирано крило, произведен от компании, финансирани от бившия главен изпълнителен директор на „Гугъл“ Ерик Шмит. Друг квадрокоптер с форма на куршум, известен като Sting, е произведен от украинската компания Wild Hornets. Този вид безпилотни устройства е разположен край бреговете на Одеса на дронове „Магура“ – усъвършенствани безпилотни надводни превозни средства, разработени от Главното управление на разузнаването на Украйна и произведени от стартиращата фирма Uforce.

General Cherry – друга украинска компания, също произвежда бърз дрон-прехващач за „лов на Шахед“.

Иранските тактики в Персийския залив имитират руските срещу крайбрежния град Одеса, където дронове „Шахед“ се носят над морската вода при приближаване, за да избегнат радарите и да объркат ракетните прехващачи. Безпилотните машини, разположени в открито море, имат най-голям шанс да ги прехванат, посочва един украински експерт. Някои прехващачи са способни да използват компютърно зрение, за да се забият в целта, но други се управляват дистанционно.

В Украйна „буквално има дузина компании, които произвеждат кинетични прехващачи – малки квадрокоптери с форма на куршум или дронове с фиксирани крила – за няколко хиляди долара всеки“, коментира запознато с разговорите лице.

Иранските дронове „Шахед“ бяха смятани за просто неудобство, което не си струва скъп прехващач, но в някои случаи причиняват реални щети. Видеоклип на 28 февруари показа как „Шахед“ унищожава сателитна антена в американска военноморска база в Манама, Бахрейн.

„Фактът, че Шахедите изобщо успяват да продължат, камо ли през военна база, която е оперативният център за целия Близък изток, и то посред бял ден, е изумителен“, отбелязва човек, служил в щаба на Пети флот на ВМС на САЩ в Бахрейн.