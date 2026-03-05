Доставчиците от Русия не са надеждни, очаква се шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ да заработи до две седмици, заяви министър Трайков

Доставчиците от Русия не са достатъчно надеждни спрямо реакцията и качеството на доставките. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод честите спирания на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“. Министърът посети атомната централа и инспектира пусковите дейности по неядрената част на блока с оглед включването му отново в енергийната система на страната, предаде БТА.

Ръководството на централата го е уверило, че след отстраняването на проблема блокът може да заработи на пълен капацитет в рамките на десетина дни до две седмици. Трайков подчерта, че предпочитаният вариант е използването на оригинални части, но процедурите за доставката им понякога отнемат време.

Министърът обясни, че първоначална процедура за доставка на оригинални компоненти е била прекратена през 2023 година, а нова процедура е започнала през 2024 година, след като е била необходима дерогация за доставка на оборудване в условията на санкционен режим. Разрешението е било получено със закъснение през май 2025 година, когато вече не е било възможно доставчикът да изпълни поръчката. Затова в централата са започнали да използват аналогични компоненти.

Трайков посочи, че от АЕЦ „Козлодуй“ са предоставили списък с дерогации, които трябва да бъдат одобрени от Министерския съвет, за да се осигурят нужните резервни части. Той се ангажира решенията да бъдат взети възможно най-бързо. По думите му, спирането на шести блок води до загуби в размер на десетки милиони евро.

Енергийният министър коментира и ситуацията с горивата, като увери, че риск от недостиг няма. Той обаче предупреди, че трябва да се следи за необосновано повишаване на цените и призова Комисията за защита на конкуренцията да наблюдава пазара. Според него увеличението на цените на горивата трябва да съответства на движението на международните котировки на суровия петрол.

Трайков отправи призив към рафинерията и търговците на горива да не се поддават на изкушението за бързи печалби и да спазват технологична и финансова дисциплина, като подчерта, че действията им ще бъдат внимателно наблюдавани.