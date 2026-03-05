Янкулов иска ограничение на правата на извънмандатния ВСС в закон

Войната на служебния вътрешен министър Андрей Янкулов срещу извънмандатния Висш съдебен съвет (ВСС) по повод фигурата на и.ф.обвинител №1, в случая Борислав Сарафов, започна да се ожесточава по правна линия. Днес стана известно, че Янкулов атакува решението на ВСС да прехвърли върху прокурорската колегия въпроса за избор на нов и.ф. главен прокурор, така и ситуацията около срочността на самата длъжност, която не е описана в закон.

В този смисъл Янкулов подкрепя ограничението в срок от шест месеца едно и също лице временно да изпълнява функциите на главен прокурор или председател на върховен съд. В становище на Янкулов по конституционно дело № 2/2026 г., известно като делото „Сарафов“, се посочва, че това ограничение не противоречи на Конституцията.

Според Янкулов обаче този временен срок и прекратяването му трябва да бъдат определени със закон, тъй като длъжността на временно изпълняващ функциите не е уреден в Конституцията. Той припомня, че Сарафов временно изпълнява функциите обвинител №1 от 16 юни 2023 година. Изпълнението на условието за шестмесечен максимален престой на този пост предполагаше той да напусне кабинета на главния прокурор на 21 юли 2025 г., посочва в становището си Янкулов

Измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), предвидили и че Висшият съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат не може да избира титулярни главен прокурор и председатели на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) не са засегнали кадровата компетентност на ВСС, нито са променяни правилата за мандатите на органите на съдебната власт, смята министърът на правосъдието.

Според него законодателната намеса в ограничаване на правомощията на ВСС след изтичане на мандата на членовете му е оправдана от това същият да не взема трайни решения за бъдещето на държавните органи при положение, че изтеклият срок на правомощията му създава риск от неправомерно влияние. Това решение е и в съответствие със задълженията за опазване на независимостта на съдебната власт, наложени от правото на ЕС, се казва в становището.

Както е известно, миналата седмица пленумът на ВСС остави без разглеждане предложението на Янкулов да бъде определен нов временно изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Сарафов. ВСС реши с този въпрос да се занимава по компетентност прокурорската колегия на съвета.