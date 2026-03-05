Свилен Трифонов от ПП-ДБ алармира за последните харчове на кабинета „Желязков“

Свилен Трифонов от ПП-ДБ изнесе декларация от трибуната на парламента, посветена на последните харчове на правителството „Желязков“. „Веднага щом стана ясно, че ще отиваме на изборите, отиващата си власт на Борисов и Пеевски развърва кесията в 12 без 5 и изсипа стотици милиони за ремонти на пътища. Както Борисов сам обича да казва „Пазете се от Гунди в последните секунди“ или иначе казано – „Пазете се от Таки, АПИ и от техните апапи„, предупреди Трифонов.

Той уточни, че след като кабинетът „Желязков“ е свален от протестите през декември 2025 г., АПИ отваря ценовите предложения на десетки търгове, които по думите на депутата били оставени на трупчета повече от година. Изборът на победител става светкавичен – за броени дни, а в някои случаи – и за по-малко от ден.

Така, в очакване на служебното правителство, кабинетът Желязков подписва обществени поръчки за ремонт на пътища и мантинели за 800 млн. евро, отбеляза Трифонов.

Той обърна внимание, че на 10 февруари 2026 г. председателят на АПИ – инж. Йордан Вълчев подписва голям брой решения за избрани изпълнители, като по думите на Трифонов големите печеливши от „хеликоптерно раздаване“ на стотици милиони евро са „КМВ системи за пътна сигурност“ и „Нивел Строй„.

Трифонов уточни, че управител на „КМВ системи за пътна сигурност“ е Владислав Димитров, бивш народен представител от ГЕРБ в 41-ия парламент и съсобственик на „Колхида Метал“, която притежава 34% от „КМВ системи за пътна сигурност“.

По думите на Трифонов бившият депутат на ГЕРБ се смятал за основен купувач на гласове в Перник.

„Дали за награда или като за авансово предизборно плащане КМВ е получила 235 млн. евро за мантинели и за ремонт на пътища или 30% от раздадените 800 млн. евро по ппрограма „Развитие на регионите 2021- 2027“? – попита Трифонов.

Той обяви, че парите са дадени за пътища, които с години стоели завършени, но били неизползваеми, тъй като нямали мантинели.

На следващя място депутатът от ПП-ДБ обяви, че втората спомената от него фирма „Нивел Строй“ е пряко свързана с Христофорос Никос Аманатидис – Таки. Връзката била следната – единственото дружество с публично официализирано лично участие на Таки е „Миг строй 5“, която е закупила от „Нивел Строй“ апетитен терен за строеж на сграда в столичния район „Люлин“, поемайки всички задължения на продавача.

„Тъкмо „Нивел Строй“ е онази строителна компания от Брезник, чийто „златен век“ настъпва при „Борисов 3“ – тогава днешните галеници на Таки печелят инхаус договорите за пътя Видин – Ботевград и за „Хемус“ на стойност 190 млн. лева„, отбеляза Трифонов.

Той припомни, че по времето на служебния кабинет „Главчев“ отново „Нивел Строй“ печели една от най-големите поръчки в строежите на пътища – обхода на „Меден рудник“ в Бургас за 130 млн. лева за участък с дължина 3.4 км – т.е. по 38 млн. лева за километър.

След това – по времето на кабинета „Желязков“ – по думите на депутата от ПП-ДБ започва ново начало за „Нивел Строй“ – фирмата участва в обединение, спечелило поръчка за реконструкция на 5 км от пътя Арчар – Салаш за 7.5 млн. лева, като отново отсечката се реализира с европейски пари, а всички останали кандидати за ремонта са били отстранени, без дори да бъдат разгледани техните ценови предложения.

„На 10 феврурари 2026 г. в последната пълна седмица на кабинета „Желязков“ „Нивел Строй“ печели поръчка за изграждането на един от лотовете по отсечката Козлодуй – Лом. Цената е 22 175 000 евро за 23.6 км като отново средствата са по европейската програма „Регионално развитие 2021 – 2027 година„, отбеляза Трифонов.

Според него това не е случайно, защото фирмата е близка до Таки, а неговите „лейтенанти“ били главни действащи лица при купуването на гласове на парламентарните избори през октомври 2024 г., за които депутатът от ПП-ДБ припомни, че е имало сезиране на Конституционния съд за нарушения, в резултат на което той е касирал избора на 16 депутати.