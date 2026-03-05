РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Протестиращи поискаха оставката на директора на полицията в Пловдив

Протестиращи поискаха оставката на директора на полицията в Пловдив

Протест срещу назначението на Васил Костадинов за директор на Областната дирекция на МВР блокира кръстовището на пътя Пловдив-Пазарджик и пловдивското околовръстно шосе.

Основен организатор на блокадата беше Атанаска Бакалова, майка на убития в Цалапица през лятото на 2023 година Димитър Малинов.

Тогава Костадинов оглавяваше дирекцията на МВР, а тогавашният министър Калин Стоянов го освободи заради бавно разследване.

Процесът срещу подсъдимия за убийството – Рангел Бизюрев – още продължава. Пловдивският апелативен съд го осъди на 17 години затвор, но след обжалване, за 18 март е насрочено заседание на ВКС.

„Всички знаят колко дни полицията не предприемаше нищо, във връзка с изчезването на сина ми и се наложи ние сами да го издирваме“, каза Атанаска Бакалова и призова за оставката на новоназначения полицейски шеф.                                               

Подкрепилите я също скандираха Костадинов е позор. Издигнали бяха и плакати „Справедливост за Митко“ и „Докога ще пазите постове, а не децата ни“.

Като припомни, че всъщност Костадинов беше уволнен, заради надписани 16 лева болничен, което той обжалва в съда и спечели делото на първа инстанция, Бакалова и участниците в протеста попитаха: Какви са тези грешки и кого обслужват? 

Движението след 18 часа беше спирано на  интервали като това доведе до големи задръствания по околовръстното шосе и по пътя Пловдив – Пазарджик. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.