Още 290 български граждани се завърнаха от Близкия изток

С два полета – от Оман и от Дубай – тази вечер в София се завърнаха още 290 български граждани, блокирани досега в Близкия изток от войната на Съединените шати и Израел срещу Иран.

Пристигналите на летището споделиха:

„Много сме благодарни, че туристическата компания ни покри всички разходи“.

„Само един ден имаше притеснения. Дрон, който мина близо до хотела, но явно имаше ПВО, която го неутрализира“.

„Нямаше драма. Летищата са отворени. Ние пътувахме от Маскат“.

„Много добре се чувстваме и се радваме, че сме тук. Нека по такъв хубав начин завърши това приключение“.

Министерството на външните работи информира, че се работи по организацията на още поне един полет до Обединените арабски емирства за евакуаци на българи, който да бъде осъществен възможно най-скоро.

