САЩ отмениха санкциите срещу „Rosneft Deutschland“

Администрацията на Доналд Тръмп отмени санкциите срещу дъщерната компания на „Роснефт“ в Германия – част от наказателните мерки срещу Русия заради войната й срещу Украйна.

Американското министерство на финансите издаде за „Rosneft Deutschland“ лиценз за работа без да посочва крайна дата за това.

Така се заменя досегашният режим на временни дерогации.

Правителството в Берлин реагира с одобрение, тъй като до голяма степен отпада вероятността евентуален купувач на активите на „Роснефт“ в Германия да бъде ударен от американски санкции. „Роснефт“ попадна под тях заедно с „Лукойл“ през ноември миналата година.

Активите на държавната руска компания в Германия представляват 12-процентен дял от целия капацитет в страната за рафиниране на гориво. В най-голямата от трите рафинерии, в които участва там – тази в Швед, провинция Бранденбург,

„Роснефт“ има повече от половината акции. От 2022 година те бяха взети под попечителство от германското правителство, но не са национализирани.