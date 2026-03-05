Руският петрол отново потече към Индия

Два танкера, превозващи общо около 1.4 милиона барела руски петрол сорт Urals, се очаква да бъдат разтоварени в индийски пристанища тази седмица, след като преди това са посочили, че пътуват по на изток, показват данни от Kpler и Vortexa. Urals, който тръгва на път от Балтийско и Черно море, беше много популярен сред индийските рафинерии, но потоците се забавиха рязко тази година поради натиска на Съединените щати върху Ню Делхи да спре да го купува.

Танкерът Odune от клас Suezmax, превозващ 730 000 барела, е пристигнал в пристанището Парадип на 4 март, показват данни и доклади на пристанищните агенти. А по-малкият Matari с габарити Aframax с над 700 000 барела, се очаква да пристигне във Вадинар в Западна Индия на 5 март.

Индийските рафинерии, които пипат предпазливо, за да не усложняват търговските преговори с Вашингтон, намалиха покупките си на руски петрол през последните седмици, което принуди Москва да търси купувачи в Китай. Войната в Близкия изток и ефективното затваряне на Ормузкия проток обаче повишават вероятността от недостиг на черно злато, а преработвателите в южноазиатската държава изглежда се връщат към руски барели.

Вероятни са и още промени в дестинацията. Indri – кораб от клас Suezmax в Арабско море, който обяви, че се насочва към Сингапур, направи рязък завой на север тази седмица към Индия с около 730 000 барела Urals на борда, показват данни за проследяване на корабите.

И трите плавателни съда – Odune, Matari и Indri – бяха санкционирани от Обединеното кралство и Европейския съюз миналата година. Компанията Global Ship Solutions, която е базирана в Азербайджан и е посочена като мениджър на Odune в базата данни Equasis, не е отговорила на запитване за курса на танкера. Няма коментар и от управителя на Matari – Anchor Elite Shipmanagement, която също е регистрирана в Азербайджан. Данни за контакт със собственика на Indri – Veyronda Seaborne в Хонконг, и управителя Stellar Ship Solutions LLC в Азербайджан не са открити.

Индийски държавни рафинерии и правителствени служители са провели среща през уикенда, непосредствено след началото на военния конфрикт в Близкия изток, за да изработят планове за действие при криза в Иран, която почти спря търговските потоци през Ормузкия проток. Третият по големина вносител на черно злато в света обмисля варианти, които включват връщане към руски барели, които в момента се намират близо до нейните води, твърдят запознати с дискусиите лица.

Индия стана най-важният купувач на транспортирания по море руски петрол след нахлуването на Москва в Украйна, но напоследък намалява доставките в отговор на натиска от Белия дом и особено след като миналия месец беше сключена търговска сделка със Съединените щати, която отмени наказателните мита. Оттогава Ню Делхи е свел покупките на руско черно злато до минимум и през февруари е получавал малко над 1 милион барела на ден – приблизително половината от количеството, внесено в пика на доставките, и най-ниското ниво от септември 2022 г. насам. Голяма част от този недостиг е запълнен с барели от Близкия изток.

Служители на индийското петролно министерство посочват, че страната разполага със запаси, които биха могли да стигнат за максимум две седмици и настояват Министерството на външните работи да разработи известна свобода на действие от Вашингтон.

Преработвателите разполагат и с ограничен брой други алтернативи, включително използване на стратегическия петролен резерв на Индия, ускоряване на доставките от Венецуела и оказване на натиск върху местните производители да увеличат производството, твърдят пожелалите анонимност източници. И добавят, че рафинериите са поискали също от Saudi Aramco да доставя повече черно злато по тръбопровод до пристанището Янбу в Червено море, за да се избегне Ормузкия проток.

Ако близкоизточната криза се проточи и продължи да ограничава петролните потоци, правителството би могло да обмисли ограничаване на износа на горива, за да осигури достатъчно доставки за местните потребители. И би могло да даде приоритет на битовите газови доставки и доставките по тръбопроводи, като потенциално насочи индустриалните потребители към смяна на енергоносителите. Министрите биха могли също да окажат натиск върху частния гигант Reliance Industries да пренасочи повече гориво към вътрешния пазар, докато други рафинерии променят производството, за да увеличат максимално добитите количества пропан-бутан за сметка на продукти като нафта, твърдят запознатите с разискванията лица.

Индия запълва стратегическия си петролен резерв, но запасите остават далеч по-скромни от тези на Китай. Министърът на петрола Хардийп Пури заяви пред законодателите миналия месец, че страната държи около 30 милиона барела в резерв – еквивалентни на приблизително шест дни потребление. Освен това, те са ограничени до суров петрол, което означава, че официалните резерви не включват втечнен нефтен газ или втечнен природен газ. Това, в съчетание с огромното търсене, прави страната особено уязвима на продължителна война в Близкия изток.

По данни на Kpler, около 2.5 – 2.7 милиона барела суров петрол, предназначен за Индия, преминават през Ормузкия проток на ден. Близо две трети от доставките на втечнен природен газ (LNG) и около 95% от доставките на втечнен нефтен газ (LPG) също идват от Близкия изток, най-вече през тесния воден път.