Външните министри от ЕС и държавите от Персийския залив осъдиха ударите на Иран

Министрите на външните работи на ЕС и на държавите в Съвета за сътрудничество в Персийския залив осъдиха ударите на Иран по страни в Близкия изток. Това става яснон от изявление на участниците в днешното извънредно онлайн заседание, свикано от върховния европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас, предаде кореспондент на БТА.

Министрите настояват за защита на цивилното население и за пълно зачитане на международното право, международното хуманитарно право и задължението за спазване на Устава на ООН. На заседанието са били обсъдени щетите, причинени от иранските удари по гражданската инфраструктура, жилищните квартали и нефтените съоръжения.

Участниците са припомнили правото на техните страни, да се защитават самостоятелно и съвместно, срещу нападенията на Иран. Засегнатите държави имат право да предприемат всички необходими мерки за осигуряване на своята сигурност и стабилност, както и да защитават своите територии, граждани и жители, за да възстановят международния мир и сигурност, се посочва в Член 51 от Устава на ООН.

Не на такова мнение е италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, който отбеляза, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран, предизвикали поредната близкоизточна криза, са в нарушение на международното право. Прави впечатление, че критиките на Крозето, който е част от партията на премиера Джорджа Мелони – “Италиански братя”, са най-острите критики досега от редиците на дясното италианско правителство, което се опитва да установи тесни връзки с администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

“Тази война избухна без знанието на никого по света. Война, при която ние, както и останалата част от света, се оказваме в ситуация, в която да се справяме с последицитe”, допълни той.

Междувременно стана ясно, че Иран е предприел нова атака срещу Израел. Иранските революционни гвардейци са изстреляли четири усъвършенствани балистични ракети със среден обсег „Хорамшар 4“ към центъра на Тел Авив, предаде AP.

От своя страна израелската армия призова жителите на южните предградия на ливанската столица Бейрут да се евакуират незабавно, предаде “Ройтерс”.