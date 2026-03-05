Допуснати са 14 партии и 10 коалиции до предсрочния вот на 19 април

Председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова заяви на първия брифинг на комисията за изборите на 19 април, че подготовката за вота е започнала още преди президентът Илияна Йотова да издаде указ за тях. Това е позволило голяма част от дейностите по организацията вече да бъдат извършени.

Нейкова подчерта, че има добро сътрудничество между ЦИК, правителството и премиера във връзка с подготовката на изборите. Тя припомни също, че отговорността за провеждането на изборите не е само на една институция.

По думите ѝ се очаква предизборната кампания да протече спокойно, коректно и с уважение между кандидатите, като бъде отговорна към избирателите.

През изминалия ден приключи регистрацията на партии и коалиции за предстоящите избори. По думите на говорителя на ЦИК Росица Матева документи са подали 15 партии и 12 коалиции. Една от партиите обаче е оттеглила документите си, поради което за участие са регистрирани общо 14 партии. От 12-те коалиции две не са получили регистрация, така че в изборите ще участват 10 коалиции. Партия „Правото“ е тази, която е оттеглила документите си.

Срокът за регистрация на инициативни комитети, които ще издигат независими кандидати, е до 9 март. До 14 март могат да се правят промени в името или състава на вече регистрираните коалиции. До 17:00 ч. на 17 март партиите и коалициите трябва да регистрират кандидатските си листи в районните избирателни комисии.

На сайта на ЦИК вече е публикувана информация за броя на избирателите и адресите им за гласуване. Предстои ГРАО да активира и възможността гражданите сами да проверяват къде могат да гласуват.

Говорителят на ЦИК Росица Матева съобщи, че от 7 март всеки избирател ще може да провери дали името му присъства в списъците, използвани при регистрацията на партии. Тя уточни, че вече има отправени запитвания по този въпрос. Ако някой открие името си в списък, който не е подписвал, трябва да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, а не до ЦИК.

Българските граждани, които искат да гласуват в чужбина, ще могат да подадат заявление чрез консулствата или електронно през сайта на ЦИК. Онлайн възможността ще бъде активирана от полунощ, а крайният срок за подаване на заявления е 24 март.

Матева съобщи още, че всички 31 районни избирателни комисии вече са назначени. Съгласие за състава е постигнато само в две от тях, а останалите са определени служебно от ЦИК. Подадени са четири жалби срещу решенията за назначаване на членове на РИК – в Русе, Пловдив-област, Търговище и Силистра. Върховният административен съд вече е разгледал жалбите и се очакват решенията му.

От утре, 6 март, започва и разяснителната кампания на ЦИК. По отношение на машинното гласуване Матева посочи, че през 2021 г. са закупени общо 12 837 машини, като на национални избори досега никога не са използвани повече от 10 000. Устройствата се съхраняват в частен склад под охрана на МВР, а достъп до него имат само проверени от ДАНС лица с решение на ЦИК.

Очаква се на 28 март да стане ясно колко и къде ще бъдат секциите за гласуване в чужбина. Списъкът се изготвя от Министерството на външните работи и българските дипломатически мисии.

Пълен списък на партиите и коалициите за вота през април:

Партии

СЪПРОТИВА ИМА ТАКЪВ НАРОД НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА ВЪЗРАЖДАНЕ ВЕЛИЧИЕ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ НАЦИЯ МОРАЛ, ЕДИНСТВО, ЧЕСТ – МЕЧ ГЛАС НАРОДЕН ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

Коалиции