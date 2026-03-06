Anthropic разработва система, която да следи дали AI застрашава офисните професии

Компанията за изкуствен интелект Anthropic разработва система за ранно предупреждение, която да следи дали навлизането на AI може да доведе до сътресения на пазара на труда, особено при офисните („white-collar“) професии.

Новият индекс на създателя на чатбота Claude засега показва ограничени доказателства, че изкуственият интелект вече е довел до значителна безработица. Въпреки това проектът идва на фона на нарастващ дебат сред икономистите как реално да се измерва влиянието на AI върху работните места.

Според икономистите на компанията Максим Масенков и Питър Маккрори идеята е да се създаде инструмент, който да открива ранни сигнали за промени на пазара на труда още преди да се появят сериозни икономически ефекти. Главният изпълнителен директор Дарио Амодей също нееднократно предупреждава, че изкуственият интелект може да доведе до значителни икономически промени през следващите години.

Системата анализира задачите във всяка професия и оценява кои от тях могат да бъдат изпълнявани от големи езикови модели и кои вече се автоматизират. Според данните, най-изложени на влияние са програмистите, служителите в обслужването на клиенти, операторите по въвеждане на данни и специалистите по медицинска документация. Около 30% от професиите обаче остават сравнително защитени, тъй като изискват повече физически труд и човешко присъствие.

Засега не се наблюдава значително увеличение на безработицата в тези професии след появата на ChatGPT. Има обаче признаци, че наемането на по-млади служители, особено на възраст между 22 и 25 години, се забавя в работни позиции, които са по-силно изложени на влияние от AI.

Според изследователите подобни инструменти ще помогнат по-добре да се проследят ранните ефекти от автоматизацията, тъй като влиянието на нови технологии върху пазара на труда често става ясно едва години по-късно.