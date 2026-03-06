ДСБ настоява България да участва в преговорите за разширяване на френския „ядрен чадър“

Лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов заяви в кулоарите на Народното събрание, че България трябва да прояви интерес към идеята за разширяване на френския „ядрен чадър“ и да се включи активно в обсъжданията по темата. Според него страната ни не бива да остава извън подобна важна отбранителна инициатива.

Той смята, че ако въпросът бъде поставен официално на европейско ниво, президентът Илияна Йотова трябва да участва в разговори с френския президент Еманюел Макрон. По думите му темата е свързана с дългосрочната сигурност на Европа и България трябва ясно да заяви позицията си.

Атанасов допълни, че е необходимо да бъде свикан Консултативният съвет по национална сигурност, за да се обсъди въпросът на най-високо държавно ниво и да се изработи обща стратегия. Той предложи и създаването на ситуационен център, който да работи денонощно и да предоставя постоянна информация от службите за сигурност.

Атанасов коментира и напрегнатата международна обстановка, като подчерта, че ситуацията в Близкия изток трябва да бъде внимателно наблюдавана и да се реагира навреме при развитие на събитията. Той отбеляза, че в момента няма пряка заплаха за България, но е важно държавните институции да бъдат подготвени.

Подобно мнение изрази и евродепутатът Радан Кънев, който също призова темата да бъде разгледана на заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Според него въпросът не бива да се превръща в част от предизборни политически спорове, а трябва да се търси широк национален консенсус.

Кънев посочи още, че Франция вече води разговори с няколко европейски държави относно разширяване на своята ядрена защита. Сред тях са Германия, Белгия, Полша, Гърция, както и Великобритания, която не е член на Европейския съюз. По думите му това е важна основа за бъдещата система за сигурност в Европа и България трябва внимателно да следи процеса и да участва активно в дискусиите.