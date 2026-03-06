РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие

Президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от Прессекретариата на Президентството.

Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов.

Припомняме, че на 4 март Бонева обяви, че подава оставка. Днес по време на парламентарния контрол премиерът Андрей Гюров заяви, че Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста си по здравословни причини.

Изказването му беше в отговор на въпрос на Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, който той зададе във връзка с публикации в медии, според които Бонева първоначално е подала оставка, а впоследствие се е върнала на работа и е заявила, че е била подложена на натиск за кадрови назначения от страна на депутатите от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

„Госпожа Бонева ме помоли лично да бъде освободена по здравословни причини. Тя е подписала своята оставка и това са фактите“, посочи премиерът.

