Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от Прессекретариата на Президентството.

Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов.

Припомняме, че на 4 март Бонева обяви, че подава оставка. Днес по време на парламентарния контрол премиерът Андрей Гюров заяви, че Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста си по здравословни причини.

Изказването му беше в отговор на въпрос на Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, който той зададе във връзка с публикации в медии, според които Бонева първоначално е подала оставка, а впоследствие се е върнала на работа и е заявила, че е била подложена на натиск за кадрови назначения от страна на депутатите от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

„Госпожа Бонева ме помоли лично да бъде освободена по здравословни причини. Тя е подписала своята оставка и това са фактите“, посочи премиерът.