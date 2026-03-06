Bremont представя Altitude MB Meteor, часовник с анимационния герой „Felix the Cat“

Най-новият модел часовник на Bremont – Altitude MB Meteor Felix the Cat, поставя един от най-шеговитите талисмани на военната авиация на китката в 42 мм титаниев хронограф. Той превръща традицията на „nose art“ – изрисуването на самолети по време на война – в носим колекционерски модел с лимитирана серия от 500 бройки.

Изданието с котарака „Felix“ е вдъхновено от дългогодишното сътрудничество на Bremont с британската компания за катапултни седалки Martin-Baker и отдава почит на известния анимационен талисман на ВМС на САЩ – ескадрилата изтребители VFA-31 „Tomcatters“. Bremont е известен с часовници на военно – авиационна тематика, а Altitude MB Meteor потвърждава, че марката разбира културните символи на този нишов сегмент.

Дизайнът включва жълти очертания на котарака Felix и черно-жълти райета на секундната стрелка, напомнящи дръжката на катапултната седалка, запазвайки военния дух на Bremont. Корпусът е DLC-покрит титан с тегло 53 г, а часовникът се предлага с титаниева гривна, което го прави лек и удобен за носене.

Моделът не е ограничен само за пилоти – до 500 души от широката публика могат да се сдобият с него. Часовникът включва и визуална препратка към авиационния жаргон „watch your six“ – Felix буквално „отнася“ светещия маркер за шест часа, като в оригиналните военни символики котаракът бяга с бомба.

Механизмът е BB14-AH (La Joux-Perret G100) с 68-часова автономия, видим през сапфирен гръб, частично прикрит от монохромното изображение на Felix. Моделът съчетава история, култура и функционалност в колекционерски часовник за авиационни ентусиасти.