Вътрешният министър Емил Дечев обяви пред депутати, че не е уволнявал, а преназначавал

Няма уволнени оперативни работници и разследващи полицаи по случая „Петрохан“ и „Околчица“. Няма уволняване на директори в МВР – тези хора са преназначени в звеното за подпомагане на дейността на министъра на вътрешните работи. Това обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на изслушването му в парламента, поискано от „Има такъв народ“ на тема отстраняването на водещи полицаи в системата на МВР, работещи по разследването по случая „Петрохан“, а именно старши комисар Пламен Томов, директор на ОДМВР Монтана, старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОДМВР София област, главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП и главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

Той бе категоричен, че преназначените нямат пряко отношение към работата на терен по двата случая – те не са разследващи полицаи, не привличат обвиняеми, не водят протокол за разпит на свидетели, не събират писмени или веществени доказателства, не правят експертиза на труп на база вече направена аутопсия. Добави и че той, в качеството си на министър на вътрешните работи, не може да се меси в работата на разследващите полицаи и това го прави само разследващия прокурор.

На следващо място Дечев поясни, че преместването на четиримата водещи полицаи е временно и по никакъв начин не може да се отрази на двете разследвания. Що се отнася до критериите за подбор на новите лица, които ще заемат местата на преместените, Дечев обясни, че ги е подбирал на база тяхната професионална биография, опит и почтеност. Вътрешният министър подчерта, че ако за някого от тях стане известно, че е извършил нарушение, той ще бъде отстранен.

На въпрос на Юлиана Матеева от „Величие“ с какво ще се занимават четиримата преместени в звеното за подпомагане на дейността на министъра на вътрешните работи и не е ли това етап преди пенсиониране, министър Дечев отговори, че те ще правят анализи или ще преподават в училището в Пазарджик или в школата в „Симеоново“, като ще го правят по техен избор. Вътрешният министър призна, че Боян Раев, който най-много го впечатлил, поискал да остане на предишния си пост в ГДБОП, преди да стане директор.

По повод признание на Петър Петров от „Възраждане“, че той неколкократно през годините е сигнализирал за нередности в ОДМВР-Монтана, министър Дечев му обърна внимание, че срокът за давността на дисциплинарни нарушения е прекалено кратък, заради което за всичко, случило се преди 6 март 2024 г., не може да се търси дисциплинарна отговорност. Той обърна внимание на депутата от „Възраждане“, че не е коректна информацията, която се разпространява, че един от намерените мъртви на Петрохан е бил получил 16 разрешения за оръжия. В действителност той бил получил едно разрешение за огнестрелно оръжие, а после поискал допълнително още няколко цеви за друг калибър.

Очаквайте още подробности по изслушването на вътрешния министър, което тече и в момента.