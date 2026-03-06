Могат ли само 10 минути упражнения да намалят депресията?

Могат ли само 10 минути да подобрят психичното ви здраве? Ново изследване показва, че кратко психологическо упражнение може да намали симптомите на депресия и да подобри настроението за седмици напред, предлагайки прост инструмент за емоционално благополучие.

Ново изследване, публикувано през 2026 г. в списанието Nature Human Behaviour, показва, че еднократни психологически упражнения с продължителност под 10 минути могат да доведат до измеримо намаляване на симптомите на депресия дори един месец по-късно.

Депресията е едно от най-разпространените психични разстройства в света. Всяка година стотици милиони хора страдат от нея, а много от тях не могат да получат терапия заради високата цена, стигмата или недостига на специалисти по психично здраве.

Симптомите включват силна тъга, умора, промени в апетита, нарушения на съня, трудности с концентрацията и чувство за безнадеждност. Лечението изисква професионална диагностика и медицинско ръководство.

10-минутна намеса с дълготраен ефект

Изследователите провели едно от най-големите рандомизирани контролирани проучвания за кратки упражнения за психично здраве. Те включили 7505 възрастни в САЩ, които имали симптоми на депресия. Участниците били разпределени на случаен принцип към различни кратки дигитални упражнения или към контролна група.

Всички упражнения траели по-малко от 10 минути и били създадени да обучават хората на практични стратегии за справяне, които често се използват в психотерапията.

Някои от упражненията помагали на участниците да преформулират негативните мисли, докато други се фокусирали върху:

мотивацията

поставянето на цели

намирането на смисъл чрез помагане на други хора

Участниците попълвали анкети за своето благополучие веднага след упражнението и отново след един месец.

Резултатите

Резултатите били впечатляващи. Макар че много от упражненията повишили мотивацията и надеждата веднага, две интервенции показали реално намаляване на симптомите на депресия дори след месец:

Интерактивна когнитивна преоценка

Намиране на фокус

Средно участниците показали около 4% по-голямо намаляване на показателите за депресия в сравнение с контролната група.

Въпреки че подобрението може да изглежда малко, изследователите подчертават, че кратките и лесно достъпни интервенции могат да достигнат до милиони хора, които нямат достъп до терапия. Тъй като могат да се изпълнят за няколко минути и онлайн, тези упражнения могат да помогнат на хората да направят първа стъпка към по-добро психично здраве, особено ако чакат професионална помощ или се колебаят да я потърсят.

Учените също подчертават, че тези упражнения не са заместител на терапията, а трябва да се разглеждат като леснодостъпни инструменти за подкрепа на емоционалното здраве.

Физическата активност и психичното здраве: все повече доказателства

Предишни изследвания също показват, че кратка активност може да подобри настроението.

Проучване от 2024 г., публикувано в British Journal of Health Psychology, установява, че само 10 минути дневна практика на осъзнатост (mindfulness) значително подобряват благополучието и намаляват симптомите на депресия и тревожност сред повече от 1200 участници от 91 държави.

По подобен начин прегледи на Националните институти по здравеопазване на САЩ (2019) показват, че самата физическа активност може да подобри настроението и симптомите на депресия, засилвайки връзката между движението и психичното здраве.

Всички тези резултати подсказват, че дори малки дози умствена или физическа активност могат да донесат психологически ползи.

Малка стъпка, която може да има значение

Депресията често кара хората да се чувстват в капан и без контрол. Добрата новина от новото изследване е, че големи промени не винаги са необходими, за да се започне подобрение.

Понякога малка задача, като:

10 минути учене на ново умение за справяне

кратко умствено упражнение

може да промени начина, по който мислим, и постепенно да подобри настроението.

Докато учените продължават да изследват тези кратки интервенции, едно става ясно:

когато става дума за психично здраве, няколко минути могат да имат по-голямо значение, отколкото си мислим.

