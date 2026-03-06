Тревожната статистика за домашното насилие изисква законодателни и институционални мерки

Кога превенцията на домашното насилие ще се стане национална тема? Само през 2025 г. в България са убити 21 жени от свои настоящи или бивши партньори, регистрирани са 2619 престъпления в условия на домашно насилие, а подадените сигнали надхвърлят 53 000 броя. От началото на 2026 година вече са убити четири жени. Тази тревожна статистика изисква последователни законодателни и институционални мерки и темата за домашното насилие трябва да е постоянна част от политическите ни решения. Това обяви Деница Симеонова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ в декларация от името на парламентарната й група, посветена на предстоящия международен ден на жената – 8 март.

Преди това Симеонова подчерта, че днес в България имаме жени на най-високите постове в държавата и това е знак за промяна на нагласите и за доверие в способността на жените да носят отговорност и да участват във взимането на решения. Тя цитира и проучване на „Евробарометър“, според което около 62% от българските граждани смятат, че участието на повече жени в политиката ще доведе до по-добри решения.

Преди Деница Симеонова декларация по случай 8 март изчете Мариана Бояджиева от „БСП-Обединена левица“. Тя обърна внимание, че след последните местни избори през 2023 г. статистиката показва, че само 13.7% от избраните кметове са жени, и те представляват само 28% от общинските съветници. Ето защо тя призова 8 март да бъде повод за размисъл и за нови съвестни усилия за подкрепа на правата на жените.

Преди това Мариана Бояджиева също отчете, че на най-високите постове в държавата днес са жени, като от 36-ото Народно събрание насам България 8 пъти е имала жена за председател на парламента. Депутатът от БСП-Обединена левица припомни, че България чества 8 март за първи път през 1915 г. и оттогава насам, независимо от превратностите на времето, жените се борят за каузата за равенството.

България провежда устойчива държавна политика в областта на равнопоставеността, като нормативната рамка се съдържа в Закона за равнопоставеност, който е с няколко ключови измерения – равенство в икономическото участие, във възможностите за работа, в образователните постижения, в политическото овластяване, продължи Мариана Бояджиева. В същото време тя призна, че все още има разлика в заплащането по пол, като разликата е 12 процента. За сравнение Бояджиева отбеляза, че средната за ЕС разлика при заплащането по пол е 16.3 процента.

Освен това по данни на „Евростат“ България е на пето място в ЕС по дял на жени на ръководни и мениджърски позиции, като за 2024 г. те представляват малко над 40% и по този показател България е лидер на Балканите.