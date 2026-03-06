РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ за състоянието на противовъздушната ни отбрана

Тошко Йорданов, "Има такъв народ", ИТН

Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов заяви в кулоарите на парламента, че българската противовъздушна отбрана е в изключително лошо състояние, след като значителна част от техниката е предоставена на Украйна.

Според него дори ракети от комплекса С-300 – сред най-модерните системи за противовъздушна защита на страната, са били дарени, а наличните оръжия сега са минимални и трябва да осигуряват защита на АЕЦ „Козлодуй“, София и цялата страна. Йорданов образно ги сравни с „един залп фойерверки“ и постави въпроса дали България има средства за защита срещу балистични ракети.

Депутатът обвини „Продължаваме промяната – Демократична България“ за състоянието на противовъздушната отбрана заради решенията им относно военната помощ за Украйна.

Освен това Йорданов повдигна темата за задържана служителка в Министерството на земеделието – Десислава Николова, която според информация от ноември е била задържана с амфетамини. Той попита дали срещу нея е образувано бързо производство и как се развива разследването. Николова е медиен съветник на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов.

В отговор на въпрос в кулоарите на Народното събрание Тошко Йорданов призна, че той е депутатът, пуснал днес в парламента като гражданин влогъра Симон Милков, който е с отнет достъп до сградата като журналист. Преди броени дни в социалните мрежи бе разпространено видео, на което се вижда как Милков показва средни пръсти и обижда журналисти в парламента.

„Доколкото разбрах, му е спрян достъпът. Защо, не знам. Ако е обидил някой от вас, предлагам да го осъдите. Бих пуснал всеки един от вас, който бъде спрян. Помоли ме да го пусна, защото са му взели достъпа. Аз знам, че е журналист, знам, че нещо се закачат с Явор Божанков и той се опитва да го спре. Не виждам проблем, ако задава въпроси. Ако се държи неморално, не подкрепям това и трябва да бъде осъден„, заяви Йорданов.

Попитан какво би направил, ако някой размаха средни пръсти пред дама от екипа на „Има такъв народ“, Йорданов отсече: „Ако е пред мен, вероятно ще го набия. Иначе, ще го съдим“.

