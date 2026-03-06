РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп нарече Мадрид „много връждебен към НАТО“

Испания отказва участие в Съвета за мир на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Испания губеща страна. Той каза, че Мадрид е „много враждебен към НАТО“. Американският президент припомни отказа на Испания да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП на страната.

„Имаме много победители, но Испания е губеща страна. Те не си плащат задълженията – те са единствените, които гласуваха против плащането от 5% и са много враждебни към всички“, каза Тръмп пред New York Post.

Доналд Тръмп добави, че е „много разочарован“ от британския премиер Киър Стармър. Американският президент го обвини, че отказва да сътрудничи с Пентагона.

На 3 март Тръмп обяви намерението си да прекрати търговските отношения на САЩ с Испания.

Но САЩ ще продължат да използват военни бази в Испания за операции срещу Иран въпреки отказа на Мадрид, подчерта Тръмп.

През юни 2025 г. испанското правителство отхвърли предложението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2032 година. Испанският премиер Педро Санчес изтъкна тогава, че подобна мярка би била „не само неразумна, но и контрапродуктивна“.

