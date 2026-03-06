Европейският прокурор Теодора Георгиева твърди, че е обект на натиск

Временно отстранената като европейски прокурор Теодора Георгиева е изпратила до Министерството на правосъдието сигнал, в който твърди, че е обект на натиск и заплахи от висши представители на прокуратурата и от политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

В сигнала се прави директна връзка между действията на Георгиева като прокурор по т.нар. дело „Чирен“, свързано с лице, заемащо висша публична длъжност и анонимно разпространените миналия март тайни видеозаписи от нейна среща през 2020 г. с Петьо Петров, осветен като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието, добила известност като „Осемте джуджета“.

Според изложеното в сигнала Георгиева е заведена във вече несъществуващия ресторант „Осемте джуджета“ и е представена на Петьо Петров от високопоставен прокурор, с когото е била в близки колегиални и приятелски отношения. Тя е посочила и името му, но то отсъства от прессъобщението.

Според Георгиева разпратеното до медиите видео е част от веществени доказателства по разследване от 2023 година от периода на публичното противопоставяне между бившия главен прокурор Иван Гешев и настоящия временно изпълняващ длъжността Борислав Сарафов.

Тя твърди, че записите са манипулирани и извадени от цялостния контекст на срещата, за да позволят спекулации и внушения, но без да уличат присъстващия на срещата високопоставен магистрат.

Теодора Георгиева твърди, че записът е изпратен до медиите от длъжностни лица в прокуратурата. В сигнала е посочено и името на високопоставен прокурор, извършил длъжностно престъпление, разпространявайки през миналия април при среща с официални делегати от Европейската прокуратура в хода на дисциплинарното производство срещу Георгиева невярната – според нея, информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи.

Има и конкретни данни за отправени към нея заплахи, в това число и на територията на държава членка на Европейския съюз.

В отговор на сигнала министърът на правосъдието Андрей Янкулов го е препратил на министъра на вътрешните работи за осигуряване на незабавна защита на Теодора Георгиева, уведомил е Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган, уреждащ защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения и е поискал среща с европейския комисар по правосъдие.

Сигналът е препратен до прокурора за разследване на главния прокурор и неговите заместници, което означава, че високопоставеният прокурор, посочен от Георгиева е и или Борислав Сарафов, или някоя от заместничките му. Започва събиране на информация по твърденията ѝ в него с оглед преценка за има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност от магистрати.

Информация за сигнала се оповестява публично при изричното съгласие на Теодора Георгиева, уточняват от Министерството на правосъдието.