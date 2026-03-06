РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Делегация от Министерството на финансите и КФН участва в Седмицата на финансовите пазари към ОИСР

Зам-министърът на финансите Методи Методиев председателят на КФН Васил Големански

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев и водената от него българска делегация взеха участие във втората редовна Седмица на финансовите пазари към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Форумът се проведе в периода 2-6 март в Париж. 

В състава на делегацията участват също председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански и представители от Министерството на финансите и Комисията за финансов надзор. Активното участие на високо ниво е от голямо значение с оглед кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Основното събитие във форума е заседанието на Комитета по финансови пазари,

като заедно с него се провеждат и редовните заседания на работните формати към този комитет. В рамките на заседанието бяха обсъдени редица важни въпроси, сред които перспективите за развитие и предизвикателствата пред глобалните финансови пазари, връзката между изкуствения интелект и отворените финанси, възможностите за участие на институционалните инвеститори и домакинствата в капиталовите пазари, развитието на пазарите на корпоративен дълг, справянето с кибер-рисковете в сферата на финансовите пазари и други. 

Тези теми са от изключителна важност както за развитието и устойчивостта на световните финансови пазари, така и за интеграцията на България в тях.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

