Над 1000 българи са евакуирани от Обединените арабски емирства за три дни

Над 1000 българи са евакуирани по въздух в рамките на три дни от Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Това съобщи Ирена Димитрова, директор на дирекция „Ситуационния център“ към Министерството на външните работи на брифинг на кризисния щаб.

Държавата ще съдейства за извеждане на всички сънародници от зоната на конфликта:

„България е втората страна от ЕС, която успя да изкара за три дена над 1000 души с въздушен транспорт от ОАЕ. Полетът, който в момента се очаква да събере поредбана група от български граждани, в момента пътува за Дубай. Отделно сме оказали съдействие за евакуация за над 300 български граждани в различни точки на този регион. Ще помогнем на абсолютно всички, които са в бедствие. Малко търпание да има. Такава ситуация не е имало само за България, но и за другите страни – с такъм огромен брой хора, които имат нужда от съдействие и помощ“, каза тя.