Гърция ще пази България с изтребители F-16, офицери от гръцките ВВС идват в София

Никос Дендиас

Гърция ще предостави военни средства и персонал за укрепване на българската отбрана след искане от съседната страна, обяви днес гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, съобщиха гръцки медии.

Дендиас заяви, че батерия от противовъздушната и противоракетната система „Пейтриът“ ще бъде преместена в северна Гърция, за да покрива голяма част от България.

„Два гръцки изтребителя F-16 също ще бъдат разположени в северната част за допълнителна защита на България, а високопоставени офицери от гръцките Военновъздушни сили ще се преместят в София, за да съдействат с координацията„, обяви Дендиас.

Стана ясно още, че гръцкият министър на отбраната, по покана на Атанас Запрянов, ще посети София през следващата седмица.

