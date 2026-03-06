Има разрешение за до 15 самолета на ВВС на САЩ у нас до 31 май, обяви министър Запрянов

Със заповед на министър Атанас Запрянов е разрешено през територията ни да преминат до 15 самолета на американските ВВС с невоенен характер в периода от 17 феврураи 2026 г. до 31 май 2026 година. На тях им е разрешено кацане на летище „Васил Левски“ в София за презареждане със средства в авиационна база „Враждебна“.

Това обяви министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на питане на депутата от „Възраждане“ Ивелин Първанов.

По отношение на броя на чуждите военнослужещи, намиращи се във „Враждебна“, министър Запрянов отговори, че техният брой варира според задачите, но не надвишава 335 души. Той обяви, че тяхната основна задача е да поддържат самолетите.

По отношение питането на Първанов за американски военнотранспортен самолет С-130 „Херкулес“, министър Запрянов подчерта, че той никога досега не е обявявал, че въпросната летателна машина е предназначена за десант на войски и техника при сухопътни операции.

Той добави и че никога не е споменавал видовете самолети на летище „Васил Левски“ в София, а само от какъв тип са, а именно че са логистични, а не ударни.

Освен това министърът на отбраната обърна внимание, че и друг път у нас са се провеждали тренировки и учения с участието на до 15 летателни апарати и техника, включително и изтребители с по-голям брой личен състав. Призна обаче, че за първи път такъв брой самолети кацат на летище за обществено ползване.

Министър Запрянов припомни, че миналата година за участие в тренировки на летище „Безмер“ са били разположени 12 самолета F-16 на Военновъздушните сили на САЩ. По думите му при всички подобни случаи на тренировки броят на техниката и личния състав винаги е в рамките на разрешените от закона.