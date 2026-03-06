Ще работим в пряк диалог с бизнеса, обеща министър Ирина Щонова

Ще работим в пряк диалог с бизнеса за намиране на най-верните решения в ситуация с толкова много предизвикателства. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). В нея участие взеха Добри Митрев – председател на БСК и ротационен председател на АОБР, Румен Радев – председател на АИКБ, Цветан Симеонов – председател на БТПП, Боян Митракиев – изпълнителен директор на КРИБ.

„Ролята на нашето министерство е да защитаваме интересите на бизнеса, да чуваме мнението му и да го отстояваме в дискусиите с останалите институции“, подчерта министър Щонова. По думите ѝ е много важно краткосрочните приоритети да се обсъждат съвместно и да не се допусне блокиране на дългосрочните приоритети. „В сферата на икономиката е важно да имаме приемственост. За мен е разочароващо, че в разговорите ни преди години като заместник-министър и днес, обсъждаме сходни проблеми, за решаването на които е направено много малко. Затова и искам заедно да набележим конкретни цели, които можем и ще придвижим в тези месеци“, посочи тя.

„През последните пет години в приоритетите на АОБР почти няма промяна, тъй като няма напредък по огромна част от тях,

с изключение на националните приоритети – пълноправно членство в Шенген и еврозоната“, подчерта в началото на срещата председателят на БСК Добри Митрев. Според него политическата несигурност в световен мащаб и нежеланието на политиците да се погрижат за индустрията водят до влошаване на икономическите показатели, спад в износа и в инвестициите.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че работодателските организации ще подкрепят всяко действие на министерството, стига то да е насочено в полза на бизнеса. Той, заедно с останалите участници в срещата, поставиха акцент и върху необходимостта от предприемане на мерки за ускоряване на процедурите за внос на работна ръка.

Председателят на АИКБ Румен Радев коментира международната ситуация и очакванията на бизнеса как тя ще се отрази на цената на електрическата енергия и горивата. Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Боян Митракиев постави въпроса и за Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), като призова за координирани действия за защита на засегнатите сектори.

Участниците в срещата коментираха и

Индустриалната стратегия на България, която се разработва от Министерството на икономиката и индустрията.

Към момента работата по нея е във финална фаза, като в следващите седмици ще започне предварително обсъждане на проекта на документа с бизнеса.

В разговора участие взеха още заместник-председателите на БСК Мария Минчева и Станислав Попдончев, главният секретар на АИКБ Милена Ангелова, Мирослава Маркова – главен експерт “Международно сътрудничество и международни организации“ в БТПП, както и Желяз Енев, директор на дирекция „Икономическа политика“ в Министеството на икономиката и индустрията.