РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Илияна Йотова подчерта, че съветът за национална сигурност ще бъде свикан при промяна на ситуацията в Близкия изток

Илияна Йотова подчерта, че КНСН ще бъде свикан при промяна в ситуацията в Близкия изток

Президентът Илияна Йотова заяви, че няма непосредствена опасност за България и тя не е страна в конфликта. По думите ѝ няма причина да се създава излишно напрежение сред хората. Тя направи този коментар във връзка с действията на служебното правителство и резултатите от второто заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет.

Държавният глава говори преди участието си в конференцията „Оформяне на бъдещето: жените начело“, организирана по повод Международния ден на жената от Германо-Българската индустриално-търговска камара и фондация „Конрад Аденауер“ България.

Йотова отбеляза, че в сравнение с други европейски държави българското правителство се справя „твърде добре“ със ситуацията и посочи, че в някои страни евакуацията на граждани все още не е започнала.

Тя съобщи още, че е провела срещи с представители на Министерството на отбраната и с началника на отбраната, като подчерта, че всички потенциални рискове се следят внимателно. По думите ѝ, ако се появи сигнал за опасност, ще бъде свикан Консултативният съвет.

Йотова допълни и че по-късно ще се запознае с подадената молба за оставка на служебния министър на регионалното развитие и благоустройство и ще вземе решение по нея. Засега не е постъпило предложение за нов служебен министър на поста.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.