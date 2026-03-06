Илияна Йотова подчерта, че съветът за национална сигурност ще бъде свикан при промяна на ситуацията в Близкия изток

Президентът Илияна Йотова заяви, че няма непосредствена опасност за България и тя не е страна в конфликта. По думите ѝ няма причина да се създава излишно напрежение сред хората. Тя направи този коментар във връзка с действията на служебното правителство и резултатите от второто заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет.

Държавният глава говори преди участието си в конференцията „Оформяне на бъдещето: жените начело“, организирана по повод Международния ден на жената от Германо-Българската индустриално-търговска камара и фондация „Конрад Аденауер“ България.

Йотова отбеляза, че в сравнение с други европейски държави българското правителство се справя „твърде добре“ със ситуацията и посочи, че в някои страни евакуацията на граждани все още не е започнала.

Тя съобщи още, че е провела срещи с представители на Министерството на отбраната и с началника на отбраната, като подчерта, че всички потенциални рискове се следят внимателно. По думите ѝ, ако се появи сигнал за опасност, ще бъде свикан Консултативният съвет.

Йотова допълни и че по-късно ще се запознае с подадената молба за оставка на служебния министър на регионалното развитие и благоустройство и ще вземе решение по нея. Засега не е постъпило предложение за нов служебен министър на поста.