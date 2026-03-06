Само два търговски кораба са преминали през Ормузкия проток за последните 24 часа

Съвместният морски информационен център (JMIC) съобщи, че движението на кораби в Ормузкия проток е почти напълно спряло. Към 5 март само два търговски кораба са преминали през пролива през последните 24 часа. Преди избухването на военните действия в региона, средно по 200 кораба са преминавали през пролива на ден.

От JMIC отбелязват, че нивото на заплаха за корабите в пролива остава критично. „Потвърдените атаки срещу търговски кораби продължават“, се казва в съобщението.

Движението на превозни средства през Ормузкия проток беше прекъснато веднага след като САЩ и Израел започнаха военната си операция срещу Иран на 28 февруари. Малко след това иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция обяви забрана за корабоплаване през пролива. Няколко кораба в пролива бяха ударени.

Ормузкият проток е стратегически важен корабен маршрут,

осигуряващ достъп от Персийския залив до Индийския океан. Той обработва приблизително 20% от световната търговия с петрол и до 30% от износа на втечнен природен газ от Персийския залив.

Прекратяването на корабоплаването през него вече доведе до рязко покачване на цените на петрола и горивата.

От друга страна, това създава нови възможности за увеличаване на търговията с руски и ирански петрол.

Но трябва да се има предвид и факта, че от този регион излиза и 50% от произведените минерални торове. В страните около Ормузкия проток има големи нефтопреработващи заводи, които осигуряват голяма част от доставките на авиационно гориво, бензин, дизел.

Съвместният морски информационен център (JMIC), създаден през февруари 2024 г.,

за да споделя точна и навременна информация със заинтересованите страни, свързана с атаките на хусите срещу търговски кораби. В JMIC участват множество военни заинтересовани страни, за да обедини некласифицирана информация от отворен код в отворена, достоверна услуга за съобщения.

JMIC има за цел да се превърне в авторитетен източник на доклади, позволяващи на корабните компании бързо да оценяват риска в подкрепа на оперативното планиране и вземане на решения.