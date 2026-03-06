РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

САЩ няма да разширяват военните си цели в Иран

Американска подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка, САЩ няма да разширяват военните си цели в Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Вашингтон няма да разширява военните си цели в Иран. Изявлението му идва на фона на продължаващата военна кампания на САЩ срещу ирански военни обекти, предаде Ройтерс.

По думите на Хегсет, операцията, известна като „Епична ярост“, е насочена към унищожаването на иранските ракети, производството на ракети и военноморския флот на страната, както и към предотвратяване на възможността Техеран да се сдобие с ядрено оръжие. Той подчерта, че американската администрация има ясно определени цели и не планира тяхното разширяване.

Министърът каза още, че Иран греши, ако смята, че САЩ не могат да поддържат продължителна военна кампания. Той допълни, че Вашингтон разполага с достатъчно отбранителни и нападателни оръжия, за да продължи операцията толкова дълго, колкото е необходимо.

Хегсет коментира и изказване на президента Доналд Тръмп, според което Съединените щати трябва да участват в избора на следващия лидер на Иран. Според министъра американският президент ще има „голяма дума“ по въпроса предвид развитието на операцията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.