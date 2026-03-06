САЩ няма да разширяват военните си цели в Иран

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Вашингтон няма да разширява военните си цели в Иран. Изявлението му идва на фона на продължаващата военна кампания на САЩ срещу ирански военни обекти, предаде Ройтерс.

По думите на Хегсет, операцията, известна като „Епична ярост“, е насочена към унищожаването на иранските ракети, производството на ракети и военноморския флот на страната, както и към предотвратяване на възможността Техеран да се сдобие с ядрено оръжие. Той подчерта, че американската администрация има ясно определени цели и не планира тяхното разширяване.

Министърът каза още, че Иран греши, ако смята, че САЩ не могат да поддържат продължителна военна кампания. Той допълни, че Вашингтон разполага с достатъчно отбранителни и нападателни оръжия, за да продължи операцията толкова дълго, колкото е необходимо.

Хегсет коментира и изказване на президента Доналд Тръмп, според което Съединените щати трябва да участват в избора на следващия лидер на Иран. Според министъра американският президент ще има „голяма дума“ по въпроса предвид развитието на операцията.