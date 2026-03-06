Иран пита как да сключим сделка, но са леко позакъснели, заяви Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран се обръща към Вашингтон за сключване на споразумение на фона на американските и израелските удари срещу Иран, предаде „Ройтерс“.

„Те се обаждат, питат как да сключим сделка. Казах им, че леко са закъснели“, заяви Тръмп по време на събитие в Белия дом. Той пресметна, че към момента иранският флот е „изчезнал“ след като за три дни са били потопени 24 кораба. Освен това ракетният им и безпилотен капацитет се разбива системно.

Американският президент призова иранските дипломати по света да поискат убежище и да съдействат за създаването на „нов и по-добър Иран“.

Той също така заяви, че основният му приоритет е първо да бъде прекратена войната в Иран. Според него след това ще бъде само въпрос на време много хора да се върнат в Куба. Тръмп добави, че Хавана има голямо желание да постигне споразумение, но подчерта, че засега вниманието е насочено към приключването на конфликта в Иран.

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет пък заяви, че страната няма намерение да разширява военните си цели в Иран.

По-рано Пентагонът съобщи, че военната кампания, наречена операция „Епична ярост“, е насочена към унищожаване на иранските ракети, производството на ракети и военноморските сили на страната, както и към предотвратяване на възможността Техеран да се сдобие с ядрено оръжие.

Хегсет предупреди, че Иран греши, ако смята, че САЩ не могат да водят продължителна война, като отбеляза, че Вашингтон едва започва действията си. Министърът увери още, че Съединените щати разполагат с достатъчно боеприпаси и могат да поддържат военната кампания толкова дълго, колкото е необходимо.

По-рано израелската армия съобщи, че е в ход поредната вълна от атаки, насочени срещу военна инфраструктура. Иранските сили пък твърдят, че са изстреляли ракети с касетъчни боеприпаси към Тел Авив.

На този фон Червеният полумесец съобщи, че по техни данни до момента в Иран са разрушени над 4000 жилищни и бизнес сгради.