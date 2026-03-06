Седем министри ще отговарят на общо 24 въпроса по време на парламентарния контрол. В началото на заседанието е предвиден и блиц контрол към министрите на служебното правителство, за който няма предварително изпратени питания.

Що се отнася до вече поставените въпроси, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев ще трябва да отговаря за назначаването на бившия директор на ОДМВР Пазарджик за негов съветник; за ефекта от отнемането на автомобили с чуждестранна регистрация при контрол на средната скорост; за мерките срещу кибертормоза над деца в област Кюстендил; за практика за насочване на граждани към конкретен частен обект при регистрация на превозно средство в сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР-Сливен и за възстановяване на служител на МВР след отказ за проба за алкохол при причинено пътнотранспортно произшествие с пострадал.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов ще отговаря на въпроси, свързани с провеждането на учение на съюзническите военновъздушни сили на НАТО на градското летище в Сеславци в София, както и за пребиваването на чуждестранни военнослужещи на летище „Враждебна“.

Към служебния министър на иновациите и растежа Ирена Младенова е отправен въпрос по отношение на контрола от страна на ведомството й върху дейността на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България при избор на финансов посредник.

Служебният министър на образованието Сергей Игнатов ще бъде питан за действията на ведомството му при тежки случаи на самоубийства сред ученици и мерките за превенцията им, както и за осъществен контрол върху дейността на частно средно училище „Космос“.

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов ще отговаря на въпроси, свързани с бъдещето на бивше агролетище край село Славотин, с казуса със стадото на животновъда от Велинград бай Рибан и предлаганите промени в наредбата за директните плащания към земеделските стопани.

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще отговаря на въпроси, свързани с причините за завишаване на цената на договор за доставка на хидроамортисьори за 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, както и за проблеми в управлението на ядрената централа, които според поставящия питането са достатъчни, за да се иска оставката на ръководството й.

Служебният министър на околната среда и водите Юлиан Попов ще трябва да отговаря на пет въпроса, като всички те са свързани с незаконни сметища.