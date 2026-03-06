РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Оркестрите на БНР спират концертната си дейност в знак на протест

Музикалните състави на БНР спират от днес концертната си дейност в знак на протест срещу заплащането на труда им. Диригентът на Оркестъра за народна музика Димитър Христов отбеляза, че заплатата на новопостъпил млад човек е 650 евро, като нейният размер е доста по-малък от възнагражденията в останалите столични културни институти.

Димитър Христов призна, че очакванията на музикантите са да се намери решение с помощта на министерството на културата. Добави и че служебният министър Найден Тодоров е поел ангажимент да измисли решение. Тодоров бе директор на Софийската филхармония, преди да стане част от екипа на служебния премиер Андрей Гюров.

