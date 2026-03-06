Денят по диагонал – 6 март 2026 г.

Не разбирам какво мерят социолозите, без да са представени лицата в партиите. Когато говориш за олигархия, трябва да ги назовеш с имена. Много пъти съм коментирал червената олигархия, която разби БКП, Радев се е обградил точно с такива хора – децата и внуците на червената олигархия. Това коментира Бойко Борисов в Пловдив. Той обяви, че Радев се е разбрал с ПП-ДБ за състава на служебното правителство, така че МВР да е за него, а всички други министерства за ПП-ДБ, за да могат да безчинстват.

Разрастването на конфликта в Иран може да предизвика една от най-сериозните бежански кризи в последните десетилетия, като последствията ще ударят Европа с пълна сила. Поради стратегическото си разположение между Централна Азия, Близкия изток и Южна Азия, Иран е мащабен географски възел, затова всяка по-сериозна дестабилизация там неизбежно би довела до движение на милиони хора в няколко посоки едновременно. А Иран е с население от около 90 милиона души.

Гърция ще предостави военни средства и персонал за укрепване на българската отбрана след искане от съседната страна, обяви днес гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, съобщиха гръцки медии. Дендиас заяви, че батерия от противовъздушната и противоракетната система „Пейтриът“ ще бъде преместена в северна Гърция, за да покрива голяма част от България. Уникалното в тази мисия е, че гръцките системи ще бъдат напълно интегрирани с българското командване.

Със заповед на министър Атанас Запрянов е разрешено през територията ни да преминат до 15 самолета на американските ВВС с невоенен характер в периода от 17 феврураи 2026 г. до 31 май 2026 година. На тях им е разрешено кацане на летище „Васил Левски“ в София за презареждане със средства в авиационна база „Враждебна“. Това обяви министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на питане на депутата от „Възраждане“ Ивелин Първанов.

Фючърсните контракти на на американския лек суров петрол WTI за доставка през април надхвърлиха 85 долара за барел за първи път от почти две години насам, слад като войната в Близкия изток почти напълно спря корабоплаването през Ормузкия проток и предизвика вълни от трусове на енергийните пазари. Петролните индекси се повишиха рязко дори след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заговори за „неотложни действия“ за намаляване на натиска върху цените, а Министерството на финансите разхлаби ограниченията за Индия да купува руски петрол.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува документи на ФБР, съдържащи протоколи от разпити през 2019 година, свързани с непотвърдени обвинения срещу президента Доналд Тръмп в рамките на аферата с покойния финансист Джефри Епстийн, предаде агенция Франс прес. От Министерството на правосъдието поясниха, че тези доклади първоначално не са били включени в публикувания през януари пакет документи по случая „Епстийн“, тъй като се е смятало, че дублират информация от други материали.

Недопустимо – възрастни сталинисти от резерва агитират за новата политическа сила в Централния военен клуб. У нас има над 35 организации на военни от резерва. Повечето от тях са от червения спектър, контролирани са от хора на ДС и реват за социализма. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ капитан I ранг о. з. Васил Данов, член на ръководството на Атлантическия съвет на България.