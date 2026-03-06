Катар ще се нуждае от „седмици или месеци“, за възстанови доставките на LNG

Катар ще се нуждае от „седмици или месеци“, за да се върне към нормалния си график за доставки на втечнен природен газ (LNG), дори ако конфликтът приключи незабавно, заяви министърът на енергетиката и главен изпълнителен директор на QatarEnergy Саад ал-Кааби пред Financial Times.

Инцидентът е причинен от удар с ирански дрон срещу най-големия завод за втечнен природен газ в страната в индустриалния град Рас Лафан. След атаката страната обяви непреодолима сила върху доставките.

Министър ал-Кааби предупреди, че

ако конфликтът продължи, и други регионални износители също могат да обявят форсмажор.

В противен случай компаниите са изправени пред правна отговорност за неизпълнение на договори. Министърът отбелязва, че продължителната война може да забави световния икономически растеж, да увеличи цените на енергията и да причини индустриални смущения.

Щетите по завода в Рас Лафан все още се анализират.

Офшорните производствени съоръжения на Катар са невредими, но рискът от по-нататъшни атаки остава. Министър ал-Кааби обяви и евентуално забавяне на проекта за разширяване на газовото находище „Северно поле“ на стойност 30 милиарда долара. Планът предвиждаше увеличаване на производствения капацитет от 77 милиона на 126 милиона тона годишно до 2027 година.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран.

В отговор Ислямската република започна удари срещу американски военни бази в Близкия изток. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман и Саудитска Арабия обявиха готовност да отговорят на атаки от Иран.

В Катар се разработват богати залежи на нефт (запаси около 778 млн. т) и природен газ.

Страната развива икономика с високи доходи, подкрепена от третите по големина в света запаси от природен газ и от нефт и е един от най-големите износители на втечнен природен газ. Според местни данни страната разполага с около 900 трилиона куб. м природен газ.