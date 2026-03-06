РЕГИСТРИРАЙ СЕ
МОН се закани, че ще задълбочи проверките в частното училище "Космос"

Служебният министър на образованието Сергей Игнатов заяви по време на парламентарния контрол в Народното събрание, че Министерството на образованието и науката (МОН) ще изчака решението на прокуратурата, преди да прецени дали да прекрати дейността на частното средно училище „Космос“.

Той обясни, че е извършена проверка в резултат на трагичния инцидент с шесторното убийство на ученик от училището. При инспекцията са установени редица нарушения, сред които формално изготвяне и прилагане на документи, липса на училищна документация, отсъствие на записи за неявили се ученици, както и издаване на удостоверения за завършен клас, без доказателства, че те е трябвало да бъдат издадени.

Събраните материали са предадени на Софийска градска прокуратура за разследване и евентуално търсене на наказателна отговорност. След като прокуратурата се произнесе, ще бъде решено дали училището да бъде закрито.

Игнатов заяви още, че проверките в училище „Космос“ ще продължат и ще бъдат задълбочени. По думите му съществува притеснение, че дори при дерегистрация училището може да продължи дейността си чрез международната си регистрация. В такъв случай учениците може да не изучават задължителни предмети като български език, история и география. Той добави, че дори при закриване на училището учениците вероятно няма да отидат в други училища.

Министърът подчерта, че Министерството на образованието не може еднолично да отнеме лиценза на училището, преди да приключат необходимите проверки и да има решение на прокуратурата.

