Запрянов и турският му колега са обсъдили ситуацията в Близкия изток

Ситуацията в Близкия изток и възможните рискове за региона са били обсъдени в телефонен разговор между служебния министър на отбраната Атанас Запрянов и министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер. Разговорът се е провел на 4 март, а от Министерството на отбраната съобщиха за него днес.

По време на разговора двамата министри са изразили дълбока загриженост от развитието на военния конфликт. Те са се обединили около позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна и че трябва да бъдат подкрепени усилията за постигане на мир. От българска страна е било подчертано, че страната ни подкрепя позицията, според която Иран трябва да прекрати ядрената си програма, разглеждана като заплаха за международния мир и сигурност.

Министър Атанас Запрянов е осъдил ракетната атака на Иран във въздушното пространство на Турция на 4 март, като е казал, че подобни действия не са провокирани и създават риск от разширяване на конфликта.

На 4 март около 13:30 часа местно време турското министерство на отбраната съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство, след като е преминала над Ирак и Сирия. Турски представител, цитиран от Франс прес, каза, че Турция не е била цел на ракетата, която според него е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила.

По време на разговора двамата министри са заявили готовност за засилване на сътрудничеството и координацията между военните органи с цел гарантиране на сигурността в рамките на колективната отбрана на НАТО и в регионален формат. Разгледани са били и други въпроси от взаимен интерес.