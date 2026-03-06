Lufthansa отчита по-добри от очакваните финансови резултати за 2025 г.

За 2025 г. приходите на германската авиокомпания Lufthansa са се увеличили с 5% до 39,6 милиарда евро. Нетната печалба обаче е намаляла с 3% до 1,34 милиарда евро. Коригираната печалба преди лихви и данъци (EBIT) – ключовият показател за рентабилност на авиокомпанията – се е увеличила с 19% до 2 милиарда евро.

Финансовите резултати на Lufthansa за цялата година са надминали очакванията. От авиокомпанията заявиха, че очакват ръст на приходите и печалбата тази година. В прогнозата обаче се отбелязва, че войната в Иран и нейното въздействие върху световната икономика увеличават несигурността на средносрочните и дългосрочните ѝ прогнози.

„Несигурността продължава да оказва влияние върху нашата компания и цялата индустрия,

главно поради ситуацията в Близкия изток. Тази криза усложнява подготовката на прогноза за печалбата в този момент“, каза финансовият директор на Lufthansa Тил Щрайхерт. „Масивната концентрация на глобални транспортни потоци в хъбовете на Персийския залив все повече се оказва ахилесова пета на геополитиката“, добави главният изпълнителен директор на авиокомпанията Карстен Шпор.

Основно дъщерно дружество на Deutsche Lufthansa AG е Lufthansa German Airlines, брандирана като Lufthansa – националният превозвач на Германия. Тя е на второ място в Европа по превозени пътници, както и най-голямата в Европа и четвъртата по големина в света по приходи. Lufthansa Airlines е и един от петте членове-основатели на Star Alliance, който е най-големият авиокомпанионен съюз в света, сформиран през 1997 година. Lufthansa е основана през 1953 г. и започва дейност през април 1955 година.

Освен че извършва полети под собствената си марка Lufthansa Airlines, Lufthansa Group притежава и няколко други авиокомпании, включително Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, ITA Airways и Swiss International Air Lines. Групата притежава и няколко компании, свързани с авиацията, включително Global Load Control, Lufthansa Consulting, Lufthansa Flight Training, Lufthansa Systems и Lufthansa Technik.