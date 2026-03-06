САЩ и временните власти във Венецуела възстановяват дипломатическите отношения

Съединените щати и временните власти във Венецуела са постигнали споразумение за възстановяване на дипломатическите и консулските отношения, съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс.

От американското външнополитическо ведомство посочват, че целта на този ход е да се създадат условия за стабилност, икономическо възстановяване и политическо помирение в страната. Според позицията на Държавния департамент Вашингтон подкрепя поетапен процес, който да доведе до мирен преход към демократично избрано правителство във Венецуела.

Развитието идва след период на засилено напрежение между двете страни. През януари САЩ заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро, което доведе до поредица от политически промени в страната, включително полагането на клетва на временния президент Делси Родригес.

Оттогава двете страни постепенно започнаха да възстановяват двустранните си отношения.