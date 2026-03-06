РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

САЩ и временните власти във Венецуела възстановяват дипломатическите отношения

държавен департамент, САЩ и временните власти във Венецуела възстановяват дипломатическите отношения

Съединените щати и временните власти във Венецуела са постигнали споразумение за възстановяване на дипломатическите и консулските отношения, съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс.

От американското външнополитическо ведомство посочват, че целта на този ход е да се създадат условия за стабилност, икономическо възстановяване и политическо помирение в страната. Според позицията на Държавния департамент Вашингтон подкрепя поетапен процес, който да доведе до мирен преход към демократично избрано правителство във Венецуела.

Развитието идва след период на засилено напрежение между двете страни. През януари САЩ заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро, което доведе до поредица от политически промени в страната, включително полагането на клетва на временния президент Делси Родригес.

Оттогава двете страни постепенно започнаха да възстановяват двустранните си отношения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.