Продължава евакуацията на български граждани от Близкия изток

Продължава евакуацията на български граждани от района на конфликта в Близкия изток. С полет от Дубай снощи в България са пристигнали 180 души. Малко по-рано е кацнал и редовен чартърен полет от Оман, на който освен пътниците по план са пътували и българи, евакуирани с помощта на българските власти.

Въпреки пристигането на първите групи, десетки български граждани остават блокирани в Дубай заради затварянето на въздушното пространство над Близкия изток. Сред тях има малки деца и възрастни хора. Част от групата от около 25 души е трябвало да се прибере още в сряда, но полетът им е бил отменен.

Към момента има разминаване в информацията от институциите. Първоначално Министерството на туризма съобщи, че ще бъде изпратен самолет, но засега само едно семейство е получило официално уведомление от Ситуационния център за евакуация. Потвърждение за извеждане има и за още две семейства с малки деца, докато останалите български граждани все още нямат яснота кога ще могат да се приберат, предава NOVA.

Блокираните сънародници съобщават и за трудности с престоя си в Дубай. След изтичане на първоначалните им хотелски резервации е било поискано да освободят стаите, но с помощта на туристическия им гид проблемът временно е бил решен и те са останали в хотела.