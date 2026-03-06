САЩ възнамеряват да принудят Китай да намали покупките на руски петрол

Министърът на финансите Скот Бесънт обмисля да включи намаляване на покупките на руски петрол в разговорите си с китайските власти, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

През последните дни Скот Бесънт е провел консултации с бивши американски служители, бизнес лидери и политически анализатори. По време на тези консултации министърът на финансите заяви, че Вашингтон се стреми да принуди Китай да купува американски петрол вместо руски.

Според източници,

Скот Бесънт може да повдигне този въпрос на среща с вицепремиера Хе Лифенг

от Държавния съвет на Китайската народна република в Париж в средата на март. На тази среща се очаква да обсъдят теми за срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин, насрочена за април.

Според Wall Street Journal, американският петрол е много по-скъп от руския. Освен това спирането на покупките може да подкопае отношенията между Москва и Пекин. Въпреки това, администрацията на президента на САЩ смята, че е възможен компромис.