Служебното правителство смени и шефа на НАП

Служебното правителство освобождава изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков, считано от 9 март.

На негово място се назначава Милена Кръстанова.

Решението е от днес и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет.

Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала експертни и ръководни позиции във функция „Обслужване“, пише на сайта на приходната агенция, където към момента смяната не е оповестена.

От 2007 г. Кръстанова е директор на дирекция „Обслужване“ в Териториалната дирекция на НАП София.

От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на приходната агенция.