РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

БНР обяви конкурс за симфонични произведения от млади композитори

Българското национално радио обяви конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. В конкурса могат да участват автори, родени след 1 януари 1986 година. Партитурите ще се оценяват анонимно от петчленно жури, като имената на членовете ще бъдат публично обявени след изтичане на крайния срок за подаване на заявки, който е до 31 август 2026 година, а имейлът, на който трябва да се изпратят е [email protected].

Произведението, с което сте решили да кандидатствате, трябва да не е изпълнявано, записвано и публикувано преди конкурса.

Конкурсната творба трябва да е с продължителност от 8 до 12 минути и може да включва до двама солисти. Възможно е, но не е задължително да се представи и демо запис на произведението.

Творбите, класирани на първите три места ще получат правото на запис и парична награда. Творбата, класирана на първо място, ще има и концертно изпълнение от Симфоничния оркестър на БНР в сезон 2027/2028.

Инициативата на БНР е в изпълнение на обществената му мисия.

БНР е един от най-големите продуценти на българска музика и обявява конкурса, съзнавайки своята отговорност в подкрепата на младите български автори. Общественото радио ще ги стимулира, като им предостави още една сцена за изява.

bnr music

Всички отличени в конкурса композиции ще бъдат записани в Първо студио на радиото от Симфоничния оркестър на БНР, който всяка година прави над 600 минути студийни звукозаписи на българска музика.

Повече за регламента и условията на конкурса може да намерите на сайта на Българското национално радио.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.