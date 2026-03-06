БНР обяви конкурс за симфонични произведения от млади композитори

Българското национално радио обяви конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. В конкурса могат да участват автори, родени след 1 януари 1986 година. Партитурите ще се оценяват анонимно от петчленно жури, като имената на членовете ще бъдат публично обявени след изтичане на крайния срок за подаване на заявки, който е до 31 август 2026 година, а имейлът, на който трябва да се изпратят е [email protected].

Произведението, с което сте решили да кандидатствате, трябва да не е изпълнявано, записвано и публикувано преди конкурса.

Конкурсната творба трябва да е с продължителност от 8 до 12 минути и може да включва до двама солисти. Възможно е, но не е задължително да се представи и демо запис на произведението.

Творбите, класирани на първите три места ще получат правото на запис и парична награда. Творбата, класирана на първо място, ще има и концертно изпълнение от Симфоничния оркестър на БНР в сезон 2027/2028.

Инициативата на БНР е в изпълнение на обществената му мисия.

БНР е един от най-големите продуценти на българска музика и обявява конкурса, съзнавайки своята отговорност в подкрепата на младите български автори. Общественото радио ще ги стимулира, като им предостави още една сцена за изява.

Всички отличени в конкурса композиции ще бъдат записани в Първо студио на радиото от Симфоничния оркестър на БНР, който всяка година прави над 600 минути студийни звукозаписи на българска музика.

Повече за регламента и условията на конкурса може да намерите на сайта на Българското национално радио.