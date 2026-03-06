Растат тревогите на световните столици от недостиг на ракети-прехващачи

Докато дронове и ракети поразяват градове и критична инфраструктура в Украйна и Персийския залив, светът се бори да осигури доставки на противовъздушните системи, необходими за спирането им. Няколко държави от Европейския съюз предупредиха на закрита среща в Брюксел тази седмица, че има недостиг на ракети-прехващачи по целия свят, твърдят запознати с въпроса лица. Някои от тях предупреждават, че тези устройства могат да станат по-оскъдни, ако войната в Близкия изток се проточи. Старият континент вече е бръкнал в запасите си, за да подкрепи борбата на Украйна срещу руската агресия, допълват източниците.

Доставката на ключови боеприпаси е едновременно технически и политически въпрос, тъй като критиците на войната на президента Доналд Тръмп в Иран обвиниха администрацията му, че разпилява ценни бойни снаряди за война по избор, което намалява способността на Вашингтон да се разправи с по-големи противници като Китай или Русия.

На 6 март американският лидер заяви, че няма да преговаря за край на войната си с Техеран, което предполага, че конфликтът може да се проточи известно време. „Няма да има сделка с Иран, освен БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ!“, написа Тръмп в Truth Social.

Водещи американски контрагенти в областта на отбраната, включително Lockheed и RTX, ще проведат среща в Белия дом в 21.30 ч. българско време в петък най-вероятно по повод настояването на Пентагона за ускоряване на производството на оръжия за ескалиращите военни действия в Иран. И двете компании подписаха споразумения с Министерството на отбраната тази година за увеличаване на продукцията.

В Азия японската Mitsubishi Heavy Industries (MHI) произвежда ракети „Пейтриът“ по лиценз на „Локхийд Мартин“, но има ограничен капацитет, за да участва и в попълване на глобалните запаси. MHI увеличава годишното производство от около 30 бройки, но се бори да преодолее и ограниченията в доставките на компоненти, известни като самонасочващи се ракети, които трябва да дойдат от Съединените щати. През 2025 г. американците са произвели около 600 от тези ракети.

Токио изнесе партида „Пейтриът“ за Вашингтон миналата година, но японски служители от отбраната казват, че страната се нуждае от собствени по-големи запаси, както от „Пейтриът“, така и от ракети SM-3, изстрелвани от кораби, които се използват в противовъздушната отбрана.

Южнокорейският външен министър Чо Хюн заяви, че Сеул води преговори с американските военни в Корея за евентуално преразпределение на оръжия, включително „Пейтриът“.

Продължаващите постоянни бомбардировки на Киев от руски ракети и налага постоянен поток от прехващачи. Изпращането на европейски доставки до съюзниците в Персийския залив рискува също да отклони ресурси от Украйна, посочват пожелалите анонимност източници – сценарий, който Москва смята, че ще се случи.

Опасенията от недостиг на прехващачи нарастват след като действителност потвърди през тази седмица многогодишните украински предупреждения, че евтините дронове могат да причинят колосални щети далеч отвъд Украйна. Наред със стотици балистични ракети, вълни от атаки с дронове от Иран оказват натиск върху отбраната на САЩ и техните партньори в региона.

Повече от 1000 дрона за еднопосочни удари „Шахед-136“ – малки, рудиментарни крилати ракети, са поразили цели в Близкия изток, удряйки американски бази, петролна инфраструктура и граждански сгради. Междувременно, Русия използва хиляди дронове, базирани на същия ирански дизайн, за да атакува украински градове и инфраструктура по време на войната там. Произведените в Съединените щати ракети „Пейтриът“ до голяма възпират успешно „Шахед“ и балистични ракети, като Обединените арабски емирства отчитат над 90% прихващане. Използването на многомилионни ракети за унищожаване на дронове на стойност 20 хил. долара обаче е сериозен за западните военни плановици: евтините оръжия могат да изчерпят ресурси, предназначени за много по-сложни заплахи.

„Те имат ракети за „Пейтриът“, но стотици или хиляди „Шахед“ не могат да бъдат прихванати с тях – това е твърде скъпо“, посочи украинският президент Володимир Зеленски в интервю тази седмица. Той предложи на 5 март да сподели опита на страната си в противодействието на дронове със съюзниците в региона в замяна на така необходимите на страната му „Пейтриът“.

В иранския конфликт, прехващачите „Пейтриът“ PAC-3, SM-3 Block IIA, SM-6 и THAAD са сред най-ценните системи на бойното поле.“Локхийд Мартин“ е основният производител на PAC-3 и THAAD, да RTX Corp. произвежда серията SM, както и крилати ракети „Томахоук“, широко използвани в първите дни на войната. Цената им варира от около 4 милиона долара за PAC-3 до почти тройно повече за SM-3 Block IIA, която е предназначена за унищожаване на балистични ракети в космоса.