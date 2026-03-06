Адемов увери, че няма да допусне социални помощи да се използват за влияние върху вота

Няма да бъде допуснато социалните помощи и хранителните пакети за уязвими хора да се използват за влияние върху избирателите по време на предстоящите избори. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в Бургас, където проведе работна среща със структурите на ведомството в Югоизточна България.

По думите му, Министерството на труда и социалната политика за първи път се ангажира пряко с гарантирането на честни, прозрачни и професионално проведени избори. Адемов подчерта, че няма да се допуска инструментите на социалната политика да се използват за манипулиране на вота. Той посочи, че през годините системата на социалното подпомагане често е била подлагана на натиск в предизборни периоди, включително чрез списъци за услуги като „топъл обяд“, лични асистенти и други форми на подкрепа.

Министърът уточни, че мерките не са насочени срещу социалните работници или местната власт, а срещу порочни практики, наблюдавани при предишни избори. Според него именно подобни нарушения са били сред причините Конституционният съд да отмени частично резултатите от изборите през 2024 година. „Толерантността ни към подобни прояви ще бъде нулева“, подчерта Адемов и допълни, че министерството ще следи внимателно работата на всички свои структури по време на предизборната кампания.

Той увери, че социалните плащания са гарантирани, дори ако удължителният закон за държавния бюджет не бъде приет. И потвърди още, че от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени със 7,8 на сто, а увеличението на заплатите с 5% за определени категории служители вече се изплаща.

За великденските надбавки за пенсионерите той съобщи, че окончателно решение все още не е взето. Министерството е подготвило различни варианти за подкрепа на уязвими групи, но възможността за изплащането им ще зависи от анализа на Министерството на финансите.

Адемов коментира и приетите промени в пенсионното законодателство, свързани с т.нар. мултифондова система. Тя ще даде възможност на осигурените лица сами да избират инвестиционния профил на средствата си в допълнителното задължително пенсионно осигуряване, което може да доведе до по-високи бъдещи пенсии. Министърът изтъкна, че трите стълба на пенсионната система – държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително осигуряване и доброволните фондове, трябва да се разглеждат като взаимно допълващи се.