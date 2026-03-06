Продължителният военен конфликт с Иран предизвиква нарастващи критики към президента Доналд Тръмп не само от неговите опоненти, но и от неговите поддръжници. Конфликтът на президента с Тъкър Карлсън и няколко други влиятелни консерватори не е убягнал от вниманието на световните медии, които се опитват да разберат потенциалните последици за Доналд Тръмп.

Tagesschau (Хамбург, Германия)

Как войната в Иран предизвика разделение сред поддръжниците на Тръмп

Войната в Иран предизвиква много противоречия сред поддръжниците на Тръмп. Християнските националисти се борят с християнските ционисти за нейното тълкуване.

Християнските ционисти формират мощен блок в лагера на белите евангелистки християни и следователно в движението MAGA. За тях въпросът не е Израел като безопасно убежище и родина за евреите, а Светата земя, където те очакват Второто пришествие на Христос след войните в края на времето.

Тръмп обаче беше избран с обещанието, че ще сложи край на войните и няма да започва нови. За това той получи подкрепа от друга фракция в лагера на MAGA, която е изключително враждебна към християнските ционисти – християнски националисти, които тълкуват лозунга „Америка на първо място“ предимно като отказ от всякаква отговорност към останалия свят.

Тръмп може да е безразличен към назряващия разрив в лагера на MAGA. За потенциалните му наследници, като Джей Ди Ванс, обаче вътрешната борба за посока ще се превърне в капан. Войната за тълкуване вече разделя най-ревностните поддръжници на Тръмп.

Асошиейтед прес (Ню Йорк, САЩ)

В базата на Тръмп – движението MAGA, се появяват пукнатини, а водещи фигури критикуват войната с Иран.

Най-суровите критики към президента Доналд Тръмп в началото на войната с Иран идват от някога лоялни медийни фигури, свикнали да го хвалят. Сред изразилите недоволство бяха Тъкър Карлсън, Мегин Кели и Мат Уолш. Това беше очевидно и в Белия дом, който зае защитна позиция в социалните медии и в интервюта.

Разбира се, тези критици са малцинство в медийната общност, подкрепяща Тръмп, където най-големите звезди на Fox News остават негови фенове. Но думите им илюстрират влиянието на консервативните медии и колко ценни са те за Тръмп, когато всичко работи като добре смазана машина, и обратно, колко голям проблем могат да се превърнат, ако се разпаднат. Голяма част от критиките се фокусират върху това как Израел е повлиял на решението на Тръмп да започне война.

The Times (Лондон, Великобритания)

Тръмп се бори с MAGA, за да „продаде“ войната с Иран

Обикновените избиратели и висшите републиканци са сравнително хладни по отношение на тази кампания – ще успее ли президентът да им докаже, че грешат?

За разлика от други скорошни войни, които само постепенно ставаха непопулярни, американците сякаш не са били ентусиазирани по отношение на тази от самото начало. Най-значимата политическа пречка обаче се крие в собствената партия на Тръмп.

Влиятелните гласове в партията са враждебни. Критиките надхвърлят очакваното противопоставяне на всякакви международни инициативи от Тъкър Карлсън, бившият водещ на Fox News, който остава влиятелен глас в света на MAGA.

El Pais (Мадрид, Испания)

Войната в Иран създаде разкол в про-Тръмпския свят на MAGA

Някои от най-пламенните поддръжници на президента го критикуват остро за нарушените обещания да не въвлича Съединените щати в нови войни в чужбина. Отдавна е ясно, че идеалите на света на MAGA могат да се обобщят по следния начин: те подкрепят каквото и да каже техният лидер, президентът на САЩ Доналд Тръмп. От началото на войната в Иран някои са възмутени от нарушените предизборни обещания и предателството на изолационистките политики, които очакваха от своя лидер по време на втория му мандат. Но има и защитници на Тръмп, които са готови на всичко за него.