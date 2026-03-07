МВнР препоръчва да се избягват пътувания до Ливан

Във връзка с влошената ситуация със сигурността в региона на Близкия изток Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани да избягват пътувания до Ливан. Гражданите, които вече се намират в страната, се призовават да я напуснат своевременно, като използват наличните безопасни възможности

При необходимост от съдействие българските граждани в Ливан могат да се свържат с българското дипломатическо представителство в Бейрут на телефон +961 5 453 658. За неотложни случаи извън работно време са предоставени и следните телефонни номера: +961 81 302 552 и +961 76 697 766. Сигнали могат да се подават и на електронната поща на Консулската служба към посолството: [email protected].

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция „Ситуационен център“ към Министерството на външните работи: +359 2 948 24 04 и +359 2 971 38 56, както и на имейл адрес: [email protected]